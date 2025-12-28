En qué se traduce la subida de las pensiones a partir de enero: "Casi la mitad de gasto va ahí"

Los detalles Mientras que unos consideran que se trata de una "muy buena noticia", otros creen que subirlas es un gasto abrumador. "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", expresa una joven.

El aumento en la inversión en pensiones en España, que alcanza un récord de 189.000 millones de euros este año, genera opiniones divididas. Mientras algunos consideran que destinar casi la mitad del gasto a pensiones es excesivo, otros lo ven como una medida necesaria para asegurar que las pensiones se ajusten al coste de la vida, especialmente para quienes perciben las más bajas. La inversión ha crecido un 16% respecto al año anterior, permitiendo un aumento promedio de 60 euros mensuales para los jubilados. Esta subida busca prevenir la precariedad entre los pensionistas, especialmente aquellos con ingresos mínimos.

Que cada vez invirtamos más en pensiones una "muy buena noticia" para algunos, mientras que otros consideran que no lo es tanto. Y es que hay quien cree que subirlas es un gasto abrumador: "Casi la mitad del plan de gasto se va directo para pensiones", critica un joven, mientras que otra declara que es "pan para hoy y hambre para mañana".

Sin embargo, muchos otros consideran el tener pensiones acordes al coste de la vida algo fundamental. "Es que es vital y de justicia, sobre todo, la gente que tiene las pensiones más bajas", defiende una mujer en la calle al preguntarle al respecto.

España ha batido récord de inversión este año, con 189.000 millones para las pensiones contributivas, un 16% más que el año pasado, para que aunque el número de pensionistas aumente de un año a otro, todos puedan tener pensiones un poco más altas, acordes al precio de la vida.

Y aunque a algunos de los que tienen las pensiones más altas les puede parecer demasiado, a la mayoría les parece más bien poco. El que cobre la pensión media por jubilación verá 60 euros más en su cuenta al mes.

Los que más lo notan son los que más lo necesitan, aquellos que reciben las pensiones mínimas, esas que no llegan a los 1.000 euros al mes. Por ello, esta subida pretende evitar que nuestros mayores sufran precariedad ante el coste de la vida.

