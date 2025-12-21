La nómina de diciembre no siempre es igual: así afecta la regularización de IRPF en tu sueldo

¿Por qué es importante?Diciembre puede traer sorpresas en la nómina. Algunas empresas pagan antes, incluyen pagas extra o ajustan impuestos. Esto puede hacer que cobremos más o menos de lo esperado. Entender la nómina es clave para evitar sustos.

Para muchos trabajadores, el mensaje más esperado a final de mes es: "tu nómina ha sido ingresada". Sin embargo, hay que tener cuidado con la de diciembre. En este mes pueden producirse cambios importantes que hacen que el salario sea distinto al habitual.

Algunas empresas adelantan el pago, otras suman las pagas extra y, por tanto, se puede cobrar más. Pero también puede ocurrir lo contrario y recibir menos dinero. Esto se debe, en muchos casos, a ajustes en las retenciones del IRPF que se hacen a final de año.

Existen dos situaciones posibles. La primera es que durante el año se haya cotizado de más. En ese caso, el ajuste se refleja en diciembre y se puede cobrar algo más. La segunda opción es que haya faltado cotizar una parte, y entonces el resultado no es tan favorable para el trabajador y, por tanto, puede llegar a cobrar menos.

"Hacienda tiene una base estatal de cálculo del IRPF que todos tenemos que aplicar nuestra nómina, entonces las variaciones que podemos tener en nuestro salario a lo largo del año pueden influir en esta regularización del IRPF", explica Salvador Fernández, director legal de Pay Fit España.

También influyen otros factores, como las horas extra o los complementos salariales. Todo ello aparece reflejado en la nómina. Por eso es importante revisarla con atención y entender cada concepto.

Los expertos coinciden en que las nóminas deberían ser más sencillas y claras. De este modo, serían más accesibles para todos y se evitarían sorpresas desagradables en una época del año tan sensible para la economía familiar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí