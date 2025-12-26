El Gobierno abre una nueva línea de ayudas de 292 millones para repotenciar parques eólicos e hidroeléctricos

Los detalles El programa Repoten 2 financiará la sustitución de aerogeneradores antiguos, la modernización de centrales hidroeléctricas y la incorporación de almacenamiento energético, con proyectos que deberán ejecutarse antes de 2030 y cumplir criterios ambientales europeos.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado la segunda convocatoria del programa Repoten 2, con 292 millones de euros del Plan de Recuperación, para renovar parques eólicos y modernizar hidroeléctricas de hasta 50 MW. Las solicitudes se podrán presentar del 15 de enero al 24 de febrero. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental. Se prevé repotenciar 750 MW de energía eólica y modernizar 115 MW de hidroeléctrica, incluyendo 130 MWh de almacenamiento. La mayor parte de las ayudas, 252 millones, se destinarán a la eólica. Las actuaciones deben completarse antes de 2030.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha aprobado la segunda convocatoria del programa Repotenciación Circular (Repoten 2), destinada a la renovación de parques eólicos antiguos y a la modernización de instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 megavatios (MW). La línea de ayudas cuenta con una dotación de 292 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El plazo para presentar solicitudes estará abierto entre el 15 de enero y el 24 de febrero. Según ha informado el Ministerio en un comunicado, el objetivo de esta convocatoria es mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental del parque eólico español, así como impulsar la actualización tecnológica de un número significativo de centrales hidroeléctricas. El programa da continuidad a la primera edición, que contó con un presupuesto de 222,5 millones de euros.

Las ayudas permitirán sustituir aerogeneradores obsoletos por modelos de última generación y acometer mejoras tecnológicas y ambientales en centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW. En ambos tipos de proyectos se incluye como actuación subvencionable el almacenamiento energético hibridado.

El Ejecutivo estima que esta convocatoria permitirá repotenciar al menos 750 MW de potencia eólica, modernizar unos 115 MW de capacidad hidroeléctrica e incorporar alrededor de 130 megavatios hora (MWh) de almacenamiento.

Además del incremento presupuestario, la nueva convocatoria introduce cambios relevantes. Entre ellos, la flexibilización de las condiciones para fomentar la incorporación de sistemas de almacenamiento hibridado tanto en proyectos eólicos como hidroeléctricos y, en el caso de estas últimas instalaciones, la ampliación del umbral de potencia subvencionable, que pasa de 10 a 50 MW.

La mayor parte de las ayudas, para la eólica

Del presupuesto total, 252 millones de euros se destinarán a la repotenciación de parques eólicos y 40 millones a la modernización de plantas hidroeléctricas, con la posibilidad de reasignar fondos entre ambos programas si fuera necesario.

A diferencia de la primera edición, esta convocatoria no contempla ayudas para proyectos de reciclaje de palas eólicas. El IDAE ha excluido esta tipología al haber puesto en marcha un programa específico para el impulso de la economía circular en bienes de equipo para energías renovables, denominado Renocicla, dotado con 100 millones de euros y cuyo plazo de solicitudes finalizó a mediados de septiembre.

La convocatoria será gestionada por el IDAE en régimen de concurrencia competitiva. Los proyectos deberán cumplir el principio europeo de "no causar un daño significativo" al medioambiente (DNSH). En su evaluación se valorarán, entre otros aspectos, la reducción de la ayuda solicitada, la viabilidad administrativa, el grado de innovación, la contribución al sistema eléctrico, la ubicación en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico y el refuerzo de la cadena de valor nacional y europea.

Las actuaciones subvencionadas deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2030, con posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, conforme a la normativa europea vigente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.