¿Qué opciones le quedan a Grecia tras el 'no' a Europa en el referéndum?

MARIO DRAGHI TIENE LA LLAVE DE LA ECONOMÍA GRIEGA

Tras el 'no' griego a las condiciones de los acreedores del Eurogrupo, se abre un abanico de posibilidades para el país heleno. La Comisión Europea, junto a países como Francia o España, quieren sentarse a negociar y no contemplan una unión monetaria sin Grecia. A su vez, la Alemania de Angela Merkel tensa la cuerda y asegura que no aceptará una quita de la deuda griega. El futuro de Grecia pasa ahora por la decisión del BCE.