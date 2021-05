La Coordinadora General de Pensionistas de Madrid ha protagonizado este sábado una manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones. Y es que, según denuncian, se esta negociando a espaldas de los pensionistas "por medio de la implantación casi obligatoria y complementaria, como segundo pilar del Sistema Público, los planes privados de empresa que romperán la caja única de la Seguridad Social y debilitarán las pensiones públicas como las conocemos ahora".

"El acuerdo político ya está hecho. Ahora se está negociando el pacto social con la patronal, CEOE y CEPYME, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y el Ministerio de Seguridad Social", señalan, tras lo que añaden que el desarrollo de dichos planes privados de empresa, en la propuesta de reforma que plantea el ministro Escrivá, "pretende detraer dinero público, mediante el aumento de las desgravaciones fiscales y mediante las aportaciones a los mismos de las distintas administraciones creando un fondo que estaría gestionado por una entidad privada". "Es evidente que se pretende, a través de esos planes privados de Empresa, desarrollar los sistemas de capitalización que nos llevan a la Mochila Austriaca", lamentan.

El 30 de abril se envió a Bruselas la propuesta de reforma de pensiones donde se pretende generalizar dichos PPE, aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión "y penalizar la jubilación anticipada mediante nuevos coeficientes reductores".

En contra de alargar la edad de jubilación a los 67 años

Por este motivo, la entidad se ha manifestado "ante esta degradación continua de las pensiones y los servicios públicos". "Diremos 'No' a que trabajemos hasta los 67 o 70 años mientras el 50% de nuestra juventud está en el paro o ha tenido que emigrar; 'No' a aumentar los años de cotización para tener derecho al 100% de la pensión y el cálculo de su cuantía; 'No' al factor de sostenibilidad para reducir las pensiones en función de la esperanza de vida y 'No' al factor de equidad generacional que pretende sustituirlo", argumentan.

Denuncian que la brecha de género en las pensiones discrimina a la mujer

Además, la Coordinador de Pensionistas de Madrid exige la subida de las pensiones mínimas, los 1.084 euros según CSU, así como acabar con "la vergonzosa brecha de género en el mundo laboral y de pensiones, que deja al 50% de la población, mujeres, sumidas en la exclusión social".

En la misma línea, piden eliminar coeficientes reductores de las jubilaciones anticipadas y derogar las reformas laborales y de pensiones del 2010 al 2013, "que han supuesto la pérdida de derechos sociales y económicos de la mayoría de la población".

La manifestación ha sido apoyada por CGT (pensionistas), Confederación General del Trabajo, CO.BAS (Sindicato Comisiones de Base), ASC (Alternativa Sindical de Clase), Sindicato de Estudiantes, CSU/PJ, Solidaridad Obrera, Sindicato SI.L:VI.A, Bloque Combativo, PAH (Plataforma Afectados Hipoteca), Coordinadora 25S, PAH de Fuenlabrada y la Plataforma Sindical de la EMT.