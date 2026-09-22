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A días para que expiren

Ciudadanos y profesionales piden al Gobierno extender y ampliar las ayudas ante la subida de los carburantes

¿Qué han dicho? La subida de la luz y de los carburantes "se va a reflejar en las facturas. Si yo tengo unos gastos más, al final el cliente lo va a pagar", advierte Emanuel, fontanero autónomo en Valencia.

Ciudadanos y profesionales piden al Gobierno extender y ampliar las ayudas ante la subida de los carburantes
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Aunque cuando salimos a la calle, el clima nos hace pensar que todavía queda mucho, el invierno está a la vuelta de la esquina. Con el frío, llega una amenaza: vivir un nuevo invierno con facturas de la luz por los aires mientras pagamos más que nunca por los carburantes.

Ante esta situación, agricultores, transportistas, la industria y hasta los autónomos españoles están pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que prorrogue las ayudas que, en teoría, terminan a final de este mes de septiembre. Es más, no solo han pedido que se prorroguen, sino que se aumenten.

Porque el gesto de echar gasolina o diésel ya se ha convertido en un auténtico dolor de bolsillo para casi todos. Es el caso de Emanuel, de Valencia, que en la mañana de este martes ha ido hasta una gasolinera. "Más o menos, un lleno aquí eran unos 70 euros. Ahora, unos 15, 20 euros o más". "Y al mes, claro, me sube unos 70 euros más", ha denunciado.

Llenar su depósito es a fecha de este martes un 30 % más caro que antes de la última escalada de los precios de los combustibles. Por eso, para autónomos como él, cada mes de trabajo ya es 148 euros más caro por los carburantes y por la luz.

Emanuel es fontanero y asegura que "esto se va a reflejar en las facturas. Si yo tengo unos gastos más, al final el cliente lo va a pagar". Si finalmente, el 30 de septiembre expiran las ayudas a profesionales, el susto económico puede ser todavía mayor.

Que se lo digan a Jesús, de Pontevedra, que define la subida de los combustibles de forma muy clara: "Es una pasada". El precio del diésel que usa su tractor ya supone "un incremento de 400, 500 o 600 euros al día". "Es inviable trabajar con un tractor a esos precios", ha lamentado.

Un subidón que se traslada a otros productos. Como los fertilizantes. Ya estaban altos y Román teme que se pongan por las nubes. "En el último año, los fertilizantes han subido en torno a un 20% o un 30 %". "Nos tememos que esa subida que todavía estamos aguantando, pueda ser otro tanto".

Por eso, este martes se han reunido el sector de la agricultura y el Gobierno. El lunes, fue el turno de los grandes de la industria y los siguientes, dicen, serán los del transporte de mercancías.

Piden medidas, prorrogar medidas y aplicar nuevas ante precios que advierten serán de récord este otoño e invierno. No solo para el transporte, también ante una luz y un gas al alza. O como ha dicho Carlos Folchi, el presidente de la Fenadismer: "Una prórroga con ayudas que sean quirúrgicas".

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