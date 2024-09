Tras semanas de negativa, la patronal se abre a negociar una rebaja de la jornada laboral. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha asegurado en una entrevista en 'El Mundo' que está abierto a escuchar la propuesta del PP de rebajar a cuatro días la semana laboral ampliando las horas.

"Escucharemos al PP sobre la semana laboral de cuatro días y si nos parece mal, les diremos que no", ha asegurado Garamendi. Estas declaraciones llegan apenas 24 horas después de que ironizase sobre esta idea en 'Espejo Público': "¿Por qué en vez de 37 horas y media no trabajamos 20? Yo trabajaría 20".

No obstante, el máximo responsable de la patronal sostiene que este cambio de postura no se debe a ninguna presión procedente del Partido Popular.

"Feijóo no me presiona y nunca lo ha hecho. Le he escuchado además decir que en cualquier planteamiento de conciliación hay que tener en cuenta el efecto en la productividad y que el cauce es el diálogo social, que es lo que decimos nosotros. En todo caso, nadie le dice a CEOE lo que tiene que hacer", afirma Garamendi.

Sin embargo, asegura que para llegar a un acuerdo, el Ministerio de Trabajo deberá hacer cesiones. "No lo sé, habrá que ver qué se pone sobre la mesa. Tal y como plantea Yolanda Díaz la reducción de jornada no habrá acuerdo, no nos ha dado ni los papeles necesarios para ver qué proponen", ha concluido el presidente de la CEOE.