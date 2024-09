La patronal se niega. No quiere hablar de la reducción jornada laboral. Ni la propuesta que presenta el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ni la que propuso el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, el pasado martes convence a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su presidente, Antonio Garamendi, ha aclarado que lo qué trabaja cada empleado, qué horas y qué días, lo debe decidir cada empresa y no una ley. Así, las opciones de tripartito para llevar al Congreso la medida de Díaz se desvanecen.

"¿Por qué en vez de 37 horas y media no trabajamos 20? Lo digo porque si a menos horas tienes más productividad, yo trabajaría 20", ironizaba Garamendi sobre uno de los argumentos de sindicatos y Trabajo para trabajar menos. Lo hacía tan solo pocas horas antes de que la patronal confirmara su 'no' rotundo a reducir la jornada laboral y a trabajar cuatro días a la semana.

A ojos de su presidente existe "un mantra" que "en algunos casos es verdad y en otros no". Se refiere a aquel que dice "que a menos horas, más productividad". Precisamente, es en torno a este indicador sobre el que quiere trabajar esta medida Feijóo. El popular, a pesar de haberse abierto a dialogar con los "agentes sociales" hace tan solo unos días, este viernes ha evitado hablar del asunto.

Sobre la información que publicaba 'El Mundo', en la que se aseguraba que Génova estaba presionando a la patronal para que estudiase con "generosidad" la propuesta de los populares, Garamendi la ha negado este viernes en 'Espejo Público'. Eso sí, ha admitido que ambos mantuvieron una llamada telefónica.

En esa conversación, Garamendi relata, que lo que le planteó Feijóo fue una propuesta anterior sobre la Ley de Conciliación que puso sobre la mesa el PP también esta semana y en el marco de una ronda de visitas con los agentes sociales que quiere realizar.

"Ni me ha dicho que me atrae -a su propuesta- ni me ha dicho qué tengo que hacer porque yo tengo que decirlo, nosotros somos independientes", recalcó el presidente de los empresarios españoles. Asimismo, y respecto a la opción de trabajar cuatro días a la semana,

reclamó "separar la política del día a día" puesto que en la negociación colectiva no se habla de semanas, sino de un cómputo de horas anuales.

Críticas a "la contraparte"

Garamendi también ha criticado las protestas de este jueves ante las sedes de la patronal y subrayó que es ante el Ministerio donde deben manifestarse si los sindicatos quieren que se apruebe ya la reducción de la jornada. "Parece que yo soy el que manda en este país, el que tiene el Boletín Oficial del Estado", espetó.

En esa línea, reivindicó "la libertad" de la CEOE para acordar y disentir con las cuestiones que consideran que son positivas para el país y las que no lo son. De hecho, afeó que se cuestione si CEOE tiene derecho a hablar con Junts sobre la reducción de la jornada, dado que también conversa con los partidos "la contraparte", en alusión a los sindicatos.

Eso sí, no especificó si es cierta la acusación de UGT sobre que la patronal ha abordado con Junts este asunto para que no salga adelante en el Congreso: "Es curioso, la contraparte puede hablar con el que quiera y nosotros no podemos hablar con el que queramos hablar".

Por otro lado, se mostró dispuesto a debatir en primera persona con los sindicatos sobre la reducción de la jornada, pero no en un plató como le retó el líder de UGT, Pepe Álvarez. Garamendi prefiere discreción, porque a sus ojos es como se logran los "grandes acuerdos".