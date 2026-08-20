Nuevo boom inmobiliario: los trasteros como solución frente a las viviendas pequeñas y la acumulación materialista

Los detalles Los trasteros han dejado de ser un almacén de trastos para convertirse en un mercado en expansión. La ocupación media de este tipo de alternativa ya alcanza más del 77% y en Madrid, Barcelona y Valencia llega incluso al 95%.

El uso de trasteros está en auge debido a la falta de espacio en las viviendas modernas, especialmente en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la ocupación de estos espacios supera el 95%. Este incremento se debe a que las viviendas son cada vez más pequeñas, mientras que las necesidades de almacenamiento crecen. Además, la movilidad frecuente por alquileres cortos y mudanzas ha impulsado su demanda. No solo se utilizan para guardar objetos personales, sino también mercancías, documentos y como almacenes para autónomos y empresas. Algunos centros ofrecen servicios adicionales como coworking o pistas de pádel, reflejando un mercado en expansión.

Lo que no cabe en casa acaba guardado y muchas veces acumulado en un trastero. Dentro de cualquiera, puedes encontrar desde muebles antiguos, pasando por recuerdos, cajas amontonadas o bicicletas. Pero no es lo único que ahora se almacena en un trastero. Cada vez más, en ellos se guarda mercancía. "Ya no nos cabe más. Trastero, trastero y trastero, esa es la solución. Todo lo que en casa no te cabe... el trastero es la solución", asegura Ramón Villar, propietario de uno de estos espacios extras.

Y es que, se está viviendo todo un boom de los trasteros. Tanto que la ocupación media de este tipo de alternativa ya alcanza más del 77%. En las zonas de Madrid, Barcelona y Valencia llega incluso al 95%.

"Hasta ahora, aproximadamente hay 1 billón 200 mil metros y se pretende construir. Los próximos 10 años, aproximadamente, subirá entre un 10% y un 12%", explica Israel González, fundador de Crea Espais.

Como todo, cada boom tiene una explicación. Mientras nuestras viviendas cada vez tienen menos metros cuadrados, nuestras necesidades de almacenamiento crecen. De ahí que proliferen sitios como este, una tendencia que gana terreno en las ciudades. "Si antes por 150.000 € comprábamos una casa de dos habitaciones, ahora la tenemos de una o ya casi de ninguna", lamenta Jesús Guerra, de Store Manager Cityo.

Aunque se compran y alquilan más trasteros, no solo porque falte sitio. También porque nos movemos más por culpa de alquileres más cortos, mudanzas más frecuentes y meses de espera entre un traslado habitacional y otro. "Sabemos cuándo dejamos un piso, pero no cuándo vamos a encontrar el siguiente y puede llevar ese impás varios meses", dice Guerra.

Además, cada vez hay más autónomos y empresas que utilizan estos espacios como almacén, hilado también al auge del comercio online. Hasta notarios, abogados y demás suelen alquilar trasteros para guardar toda la documentación y sacar mayor rendimiento a su despacho.

Hasta hay centros que van mucho más allá de guardar cajas. "Tenemos una sala tipo coworking, tenemos incluso una pista de pádel y plazas de parking", cuentan desde Store Manager Cityo. Porque el negocio no está solo en alquilarlos; también hay quien apuesta por comprar.

Sea como sea, lo cierto es que los trasteros han dejado de ser solo el rincón de los trastos para convertirse en un mercado en expansión.

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