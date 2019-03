La factura de la luz será un 4% más cara a partir de abril

El recibo de la luz subirá al menos un 4% a partir del mes de abril, así lo ha confirmado la ministra Teresa Ribera. El motivo es que el Gobierno no ha renovado las medidas para contener el precio de la electricidad.

"La prórroga acaba ahora, tras pasar seis meses, y no teníamos respaldo parlamentario al no aprobarse los Presupuestos. No teníamos margen de maniobra", ha explicado la ministra para la Transición Ecológica. A la pregunta de por qué el Gobierno no amplia la prórroga por decreto, la ministra Ribera ha contestado tajante: "porque luego ustedes me acusan de electoralista".

En octubre de 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez intentó mediante un decreto abaratar el recibo con una batería de medidas temporales. Entre ellas, que nuevos beneficiarios entraran en el bono social eléctrico.

El impuesto del 7% a la generación eléctrica lo aprobó en 2012 el Gobierno del PP. El Gobierno anunció su supresión en septiembre con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció Ribera. "Es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso".