Telefónica deja el ERE en 4.539 tras la última reunión y UGT acepta la oferta

Telefónica ha rebajado este jueves a 4.539 las salidas mínimas de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sendas filiales, lo que ha llevado a UGT a aceptar la propuesta, han informado fuentes sindicales tras la reunión final entre la dirección del grupo y los representantes de los trabajadores.

La firma del acuerdo está prevista para el próximo lunes, día 22, aunque todavía falta por conocer la postura de CCOO, que se reunirá este viernes en un consejo extraordinario para validar o no la propuesta final de Telefónica, que también incluye la renovación de tres convenios colectivos en el grupo.

La operadora planteó en un primer momento hasta 6.088 salidas, por lo que esta nueva cifra supone un 25,45% menos de afectación, aunque esas 4.539 salidas podrían ampliarse hasta las 5.040, siempre que sean voluntarias.

El grueso de los siete ERE corresponde a las filiales acogidas al convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España (2.925 salidas), Telefónica Móviles (720) y Telefónica Soluciones (120). A esas salidas se unen las propuestas en Telefónica SA (301), Global Solutions (112), Innovación (186) y Movistar+, en la que finalmente serán 175.

Este número de salidas garantiza que todas ellas sean voluntarias, por lo que no habrá afectados forzosos. UGT recalca que la propuesta también contempla la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, una condición que el sindicato vinculó "de forma inequívoca" a la firma de los ERE, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los trabajadores tras la presentación del plan estratégico a principios de noviembre.

Plan de creación de empleo

Según UGT, la empresa ha asumido un compromiso de creación de empleo del 10% a través de nuevos puestos de trabajo que se orientarán a equilibrar la plantilla y los territorios.

El sindicato ha asegurado haber alcanzado sus objetivos marcados en la negociación y por ello defiende que refrendará los resultados obtenidos y procederá a la firma de los acuerdos, que se realizará durante la mañana del lunes.

Asimismo, la dirección ha planteado que el convenio especial de cotización asegure las aportaciones a la Seguridad Social, mientras que las personas no prejubilables contarán con un paquete compensatorio que eleva las indemnizaciones "muy por encima de lo firmado en el resto de empresas del sector".

En cualquier caso, UGT ha reivindicado que la voluntariedad será el principio vertebrador de la adscripción, cuyos resultados se conocerán a finales de enero, pues en las próximas semanas se abrirá el periodo para inscribirse en el ERE a través de las prejubilaciones.

Por otro lado, UGT asegura que las revisiones salariales y la jornada de 36 horas se extenderán a los tres convenios colectivos que amparan a las siete filiales afectadas por los ERE: empresas vinculadas, GBUs (que incluye a Telefónica SA, Global Solutions e Innovación) y Movistar+.

"Este acuerdo supone un avance relevante frente a la lógica de destrucción neta de empleo, contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas y refuerza la viabilidad a largo plazo, demostrando que es posible abordar procesos de reestructuración sin renunciar a la creación de empleo", ha defendido el sindicato.

