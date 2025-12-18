El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos por cuarta vez en el 2%

Los detalles El BCE ha optado por seguir a la espera después de haber detenido en junio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés, con la tasa de depósito en el 2%, la de refinanciación en el 2,15% y la de préstamo en el 2,40%. Esta decisión, esperada por los mercados, sigue al cese en junio del ciclo de flexibilización que había reducido el precio del dinero en 200 puntos básicos. El BCE señala que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo. En noviembre, la inflación de la eurozona fue del 2,1%, con variaciones significativas entre los países de la UE.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guion y mantener de nuevo sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por seguir a la espera después de haber detenido en junio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

"El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. Su evaluación actualizada sigue confirmando que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo", ha explicado el instituto emisor.

Datos de inflación

La tasa de inflación de la eurozona se situó en noviembre en el 2,1% interanual, igual que el mes anterior, mientras que en el conjunto de la Unión Europea el incremento fue del 2,4%, una décima menos.

Al descontar el impacto de la energía, la tasa de inflación se mantuvo estable por segundo mes seguido en el 2,4%, aunque, de excluirse además el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente se moderó una décima, al 2,4% también.

Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Rumanía (8,6%), Estonia (4,7%) y Croacia (4,3%). Por contra, las menores subidas se observaron en Chipre (0,1%), Francia (0,8%) e Italia (1,1%). En el caso de España, la inflación permaneció en el 3,2%.