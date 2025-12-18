El campo 'arde' en Bruselas por la reducción de ayudas a la PAC y la firma del acuerdo con Mercosur

¿Por qué es importante? Los agricultores europeos han denunciado que el acuerdo fomenta la competencia desleal y piden que se igualen los estándares de producción, así como los controles ambientales y la trazabilidad. Además, han criticado la reducción de ayudas a la PAC.

Cientos de agricultores europeos han protestado en Bruselas contra las decisiones de la UE respecto al campo, especialmente el acuerdo con Mercosur, que consideran fomenta la competencia desleal al permitir importaciones más baratas. Los manifestantes, incluyendo representantes de España, bloquearon calles y lanzaron objetos, lo que llevó a enfrentamientos con la policía. La protesta se centró en el recorte de ayudas agrícolas y la necesidad de igualar estándares de producción. La policía disolvió la manifestación tras ataques a edificios, resultando un hombre herido grave. La Comisión Europea aún busca firmar el acuerdo, pese a las reticencias.

Cientos de agricultores de toda Europa han organizado una tractorada en Bruselas para protestar por las decisiones que está tomando la Unión Europea en relación con el campo. En este sentido, han denunciado que los últimos acuerdos han reducido las ayudas a la Política Agraria Común (PAC), aunque lo que más les preocupa es el acuerdo con Mercosur que pretende rubricar la Comisión Europea.

Los trabajadores han bloqueado calles, lanzado objetos y han montado barricadas para protestar contra el pacto comercial que la UE espera firmar este sábado en Brasil. Del mismo modo, han criticado que el tratado fomenta la competencia desleal en Europa porque productos como la carne, el azúcar o los cereales podrán importarse a menor costo debido a la reducción de aranceles. "Mercosur es un acuerdo extremadamente peligroso", ha advertido Andrés Góngora, de la ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

A los empleados del campo, además de los precios, también les inquietan los controles ambientales y la trazabilidad, así como han reclamado que se igualen los estándares de producción de esos productos a los de los europeos, que son más estrictos. "Van a llegar a su mesa alimentos que no son seguros", ha afirmado Góngora.

Los manifestantes han llegado de todos los lugares de Europa, incluida España. "Que tengan las mismas condiciones ellos que nosotros", ha solicitado Sergio Cáceres, gerente de ASPROCAN, asociación que representa al sector platanero de Canarias. También desde Valencia se han solidarizado con las movilizaciones de Bruselas. "No ahoguen al campo valenciano", ha demandado Carles Peris, secretario general de La Unió, en una protesta que ha recorrido las calles de la capital del Turia, en la que han hecho un llamamiento al Gobierno de España y al de la Unión Europea para que no se recorten las ayudas a la PAC.

Con todo, la intención es que el pacto se rubrique este sábado en Brasil, aunque todavía tienen que dar el vistobueno los 27, entre los que hay algunas reticencias. "Es de enorme importancia dar luz verde a Mercosur", ha subrayado la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Cargas policiales y un herido grave

La Policía Federal belga ha disuelto la manifestación de agricultores convocada en el barrio europeo de Bruselas, tras numerosos ataques a edificios en las inmediaciones del Parlamento Europeo y violentos enfrentamientos entre agentes y asistentes que se han saldado con un hombre herido grave.

Los agricultores llegaron a bloquear el centro de Bruselas para expresar su rechazo frontal al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), que la Comisión Europea quiere firmar el próximo sábado, así como a la nueva propuesta presupuestaria del Ejecutivo comunitario, que plantea un recorte a las ayudas regionales y agrícolas, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Los manifestantes, algunos con el rostro tapado, han llegado al epicentro del barrio europeo sobre las 14:00 hora local (13.00 GMT) con decenas de tractores y prendieron fuego a decenas de neumáticos en el centro de la plaza de Luxemburgo, frente a la Eurocámara, lo que ha provocado una gran columna de humo negro.

Además, han lanzado repetidamente piedras y material pirotécnico contra el edificio de la Estación Europa, que ha terminado con varios cristales rotos, y también hacia la Explanada Solidarnosc 1980, que conecta la citada plaza con el Parlamento Europeo, donde han colocado una pancarta con el lema "aquí comienza la dictadura", en referencia a la Unión Europea.

La escalada de la violencia ha obligado a la Policía a disuadir a los protestantes mediante cargas policiales durante varias horas para intentar sofocar la concentración y a establecer un cordón de seguridad en la puerta de la cámara legislativa, informó la agencia Belga. Durante la evacuación de la plaza de Luxemburgo, un hombre ha sufrido una grave lesión en la cabeza y ha tenido que ser atendido, según el medio belga 'Le Soir'. Se desconoce si era un manifestante o un periodista, y tampoco se ha informado sobre detenciones.

Por otra parte, los responsables del Parlamento Europeo han reubicado a trabajadores y asistentes en un edificio más seguro y alejado de las protestas, y les ha instado a alejarse de las ventanas más próximas a la concentración, indicaron fuentes diplomáticas. También la Comisión Europea, cerca de las 15:00 horas locales (14:00 GMT), ha pedido a los funcionarios que evitasen el área de la plaza de Luxemburgo y sus inmediaciones, y les ha apremiado a no llevar su acreditación a la vista.

Los incidentes también provocaron el bloqueo de parte de la movilidad en la capital belga, con calles cortadas e interrupciones y retrasos en una decena de líneas de autobús, según informó la empresa de transporte público de Bruselas, STIB, que subrayó que los manifestantes no respetaron el recorrido de la marcha. La protesta, a la que asistieron unos 7.300 agricultores

