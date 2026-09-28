Menos firmas de unas hipotecas más abultadas: sufren su mayor caída desde junio de 2024

Los detalles En concreto, durante el mes de julio de este año, las hipotecas constituidas ceden 3,5 % en julio; mientras que su precio se dispara casi un 11%.

Cuando cientos de personas acampan en la Puerta del Sol por la crisis de la vivienda en España, este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece otro dato que ayuda a comprender el diagnóstico de este mercado y es que en el mes de julio la firma de hipotecas sufrió una bajada del 3,5% respecto al año anterior, habiendo sido constituidas 43.372. Se trata de la caída más pronunciada desde junio de 2024.

A ello se suma, asimismo, que su importe medio que se solicita a la hora de contratar una hipoteca se dispara casi un 11%. En concreto, se piden unos 181.000 euros de media, siendo esta una cifra récord. En definitiva, se firman menos, y las que sí son cada vez más abultadas.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 20%.

Menos hipotecas, pero más volumen financiado

Sobre este punto, el portavoz de Equito, Robin Decaux, explica que esta moderación en el número de operaciones, pero no en el volumen de financiación, refleja que cada operación requiere cada vez más financiación, lo que puede convertirse en una barrera adicional para quienes intentan acceder a la vivienda.

El responsable para España de Finteca, Yogi Thadhani, señala la falta de oferta como principal presión sobre los precios y destaca que más del 62% de los compradores se decanta por el tipo fijo.

No obstante, el consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias, apunta que se sigue observando un mercado con compradores activos y entidades financieras dispuestas a conceder crédito.

La diferencia es que mes a mes se ve cómo el precio de la vivienda está obligando a los compradores a endeudarse más para cerrar la misma operación, añade.

Para Ricard Garriga, consejero delegado y cofundador de Trioteca, el mercado sigue mostrando una demanda muy sólida, aunque la subida reciente del euríbor y el previsible encarecimiento de las hipotecas fijas podrían traducirse en una desaceleración gradual durante los próximos meses.

Cuestión de tipos

En cuanto a los tipos de interés, para las hipotecas constituidas sobre viviendas, el tipo de interés medio fue del 3,01% —no superaba el 3% desde enero de 2025— y el plazo medio de 26 años; el 37,7% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 62,3% a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

En cuanto a cambios en las condiciones del préstamo, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 18,6% en julio en tasa anual.

Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) se redujeron un 19,3%; las subrogaciones al deudor (cambia el titular) un 19,6 % y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 3,8%. En su nota, el INE destaca que el 82,0% de las 10.926 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en julio fueron Baleares (8,6%); Asturias (8,1%) y Galicia (7,1%). Las que presentaron mayores descensos fueron Cantabria (26,9%); Aragón (20,5%) y La Rioja (19,7%).

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