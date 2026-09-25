El INE confirma que la economía creció un 0,7% en el segundo trimestre impulsada por el gasto de las familias

Los detalles La economía española creció un 0,7% en el segundo trimestre del año, una décima más respecto al trimestre anterior, y registró un avance interanual del 2,6%, tasa similar a la anotada entre enero y marzo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que la economía española creció un 0,7 % en el segundo trimestre del año, una décima más que en los tres meses previos, impulsada por el consumo de los hogares y la inversión. Lo que sí ha revisado el INE es la configuración del crecimiento, ya que ha dado más peso a la aportación de la demanda nacional (consumo e inversión), que suma 1,1 puntos, mientras que ha rebajado la contribución de la demanda exterior (exportaciones e importaciones), que pasa a restar medio punto.

Así, el gasto en consumo final de los hogares aumentó nueve décimas, hasta el 1,2 %, y el de la inversión empresarial, 1,5 puntos, hasta el 1,7 %, en tanto que las exportaciones crecieron un 1 % (una décima más) y las importaciones un 2,6 % (2,5 puntos más que en el primer trimestre), en línea con el mayor dinamismo de la demanda interna.

En tasa interanual, el PIB creció un 2,6% en el segundo trimestre, una décima menos de lo inicialmente avanzado. No obstante, el dato iguala al del primer trimestre porque Estadística ha rebajado una décima el crecimiento interanual de los tres primeros meses del año, hasta el 2,6%.

Con este repunte interanual, la economía española encadena 21 trimestres de aumentos interanuales. En este caso, la demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos al crecimiento interanual de la economía española en el segundo trimestre, frente a una aportación negativa de nueve décimas de la demanda externa.

Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han destacado que el crecimiento trimestral del PIB en el primer trimestre se apoyó en la "fortaleza" de la demanda interna, con el consumo de los hogares creciendo al 1,2%, "impulsado" por la "solidez" del mercado laboral, y la inversión mostrando "un elevado dinamismo", con especial fuerza en los productos de la propiedad intelectual.

"En tasa interanual, el crecimiento del PIB de nuestro país se mantiene sólido en el 2,6% entre abril y junio, con el consumo de los hogares acelerando al 3,5%, cinco décimas más que en el primer trimestre", ha subrayado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Este buen comportamiento, prosigue Economía, permite acumular un crecimiento en lo que va de año del 2,2%, lo que "favorece" que al cierre del ejercicio se cumpla la previsión del Gobierno de un crecimiento económico del 2,6%.

"España sigue liderando entre las grandes economías avanzadas, según las últimas previsiones de los principales organismos internacionales, en un contexto todavía marcado por la incertidumbre internacional", ha remarcado el Ministerio.

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