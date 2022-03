Las empresas no podrán despedir aludiendo a la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Así lo ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Empresas y autónomos no están de acuerdo. O al menos eso han manifestado ya los presidentes de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Para Lorenzo Amor (ATA) se trata de una medida adoptada por "quienes no han generado un empleo en su vida”, según ha opinado en su cuenta de Twitter.

Amor cree que la prohibición de despedir aprobada este miércoles-en casos relacionados con el coste de la energía y para las empresas que se acojan a los ERTE de la reforma laboral- es una medida que va "en contra de la libertad de empresa".

Así, el representante señala que con esta medida “parece que autónomos o empresarios también tuvieran prohibido tener dificultades en su actividad o negocio”. Con estas declaraciones, el presidente de ATA se suma a las críticas del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien ha instado este miércoles a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a “crear una empresa”.

Preguntada por las críticas de Garamendi, la ministra de Trabajo ha asegurado, que no está haciendo "nada nuevo” y que es una medida que el propio Garamendi ya acordó en el seno del diálogo social cuando se implementó y se fue renovando el mecanismo extraordinario de los ‘ERTE covid’.