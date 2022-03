El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha condenado la guerra en Ucrania, ya que, a su parecer, en 2021 "se pueden solucionar las cosas de otra forma". Además, ha mostrado su "solidaridad" con el pueblo ucraniano y con su "gran presidente", Volodímir Zelenski, que está "dando la cara jugándose la vida con compatriotas suyos". Así se ha expresado el líder de la compañía española de supermercados en la rueda de prensa anual en la que informa sobre los resultados del ejercicio anterior y las previsiones para este año.

Durante su intervención, Roig ha querido llamar a la calma remarcando que la cadena agroalimentaria española y portuguesa "es muy fuerte" y "problemas de falta de productos no va a haber". "No hay problemas de desabastecimiento", ha subrayado, y ha recordado el "gran consumo" de papel higiénico durante la pandemia. Para Roig, el problema del aceite de girasol, de oliva o de harina "es acaparamiento, no es otra cosa".

"Tenemos mercancía más que suficiente", ha dicho, si bien ha pedido que "el cliente no haga acopio" y ha criticado a los "especuladores". Las palabras del máximo dirigente de Mercadona van en la línea con lo expresado este lunes por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que apeló a la "calma y la serenidad" ante el paro indefinido iniciado por transportistas de mercancías, que por ahora no está teniendo "demasiada incidencia".

Sánchez aseguró que el abastecimiento de suministros "está garantizado", aunque admitió que la huelga "va a tener un impacto". "No llamemos a la alarma o a la confusión porque no estamos en un momento en el que se tengan que introducir más incertidumbres para la ciudadanía", reprochó la ministra a los transportistas ante sus advertencias sobre una posible falta de abastecimiento por los paros iniciados para protestar por la subida de combustibles y sus condiciones laborales.

"No es el mejor momento para convocar movilizaciones o paros y en esto creo que podemos estar todos de acuerdo. Es un momento para plantearnos todos qué podemos hacer para salir de esa situación e intentar amortiguar los efectos de esta crisis", recalcó este mismo lunes la ministra, quien además aseguró que el Ejecutivo está en "permanente contacto" con el departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carreteras, que es el interlocutor que tiene el Gobierno y el Ministerio para tratar todas las cuestiones relativas al sector y con quien se va a reunir la ministra "en los próximos días".