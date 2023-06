En nuestra cabeza resuena una musiquilla pegadiza después de oír su publicidad en cualquier plataforma. Lo dicen ellos mismos: el concesionario líder en compra y venta de coches a nivel nacional. Dos hermanos con empresas en un mismo mercado a los que ahora la Justicia investiga por un presunto delito de estafa.

Se trata de Ocasionplus y Autofesa, dos de las principales plataformas de vehículos de ocasión que llevan los hermanos Daniel y Fernando Rodríguez Santos y contra los que los juzgados de la localidad de Navalcarnero (Madrid) han admitido a trámite varias denuncias por comercializar automóviles en mal estado y negarse después a asumir el coste de la reparación o sustituirlos por otros de similares características. Todo ello pese a que su publicidad anuncia total transparencia y garantía con la justificación de que todos los vehículos a la venta pasan "un exhaustivo examen en más de 200 puntos de control". Sin embargo, son bastantes los ejemplos ponen en duda esa afirmación.

Para Pepi, de Madrid, todo se remonta al día que su hijo se sacó el carnet de conducir. Decidieron comprar un coche de segunda mano seducidos por la facilidad y las garantías que ofertaba ese anuncio, pero les salió rana: "Nada más sacar el coche del concesionario vimos que el coche no iba bien del todo, a los quince días nos dejó tirados en mitad de la A2", cuenta a laSexta.

Pero su calvario acababa de empezar. Llevaron el coche al concesionario de la empresa Autofesa en el que lo habían comprado y allí les tranquilizaron diciendo que se lo arreglaban sobre la marcha. Pasaron 15 días hasta que les devolvieron el coche y tres días más tarde el vehículo volvía a dar problemas: "en vez de menos problemas, el coche cada vez tenía más y se nos quedaba totalmente parado", lamenta Pepi. Fue entonces cuando la empresa que les vendió el automóvil dejó de atender a sus llamadas: "Al principio nos cogían el teléfono, luego ya fue una evasiva tras otra hasta que al final no se hicieron cargo y no me ha quedado otra que denunciar".

El caso de Ismael es muy parecido. Decidió comprar una furgoneta de segunda mano, pero nada más abandonar el concesionario en el que la había adquirido comenzaron los problemas: "Se me encendió el piloto de la temperatura del motor, así que decidí dar la vuelta y dejarla de nuevo en el concesionario" cuenta por videollamada desde Nerja, en Málaga. La versión del concesionario fue que se les había pasado un pequeño fallo y que parecía que la culata estaba rota. En principio todo parecía correcto puesto que se la cambiaron de inmediato pero entonces fue el motor al completo el que le dio problemas.

Harto de contratiempos, Ismael reclamó a la empresa la resolución del contrato o que le dieran otra furgoneta de características similares, pero entonces fue cuando la empresa dejó de contestarle: "Lo último que me dijeron fue que me compraban la mía pero por 3.000 euros menos de lo que me había costado por los 2.000 kilómetros que le había hecho, que realmente se los han hecho en el taller comprobando si funcionaban los arreglos" cuenta el joven.

Lo curioso es que si introducimos el nombre de cualquiera de las dos empresas en redes sociales, diversos foros advierten de que es un 'modus operandi' recurrente y hasta ellos mismos hicieron un video para Tik Tok en el que admitían diversos fallos en un Mercedes cuyo caso se hizo viral: "En este Mercedes había diversos fallos, muchos fallos. Y todos estos fallos eran únicamente por la batería" comienza en vídeo protagonizado por el responsable de Garantía de Ocasionplus.

"¿Que debimos revisar la batería antes de entregar el coche? Sí, pero somos humanos y nos equivocamos", admite el responsable.

Sin embargo, parece que fue más de un error, porque también María del Carmen -a quien hemos cambiado el nombre y ocultado su rostro a petición- vivió una situación similar: "Al final tuve que malvender el vehículo porque no me daban ninguna solución y cada día era un problema distinto: eléctricos, de motor..." recuerda con amargura.

LaSexta se ha puesto en contacto con el despacho de abogados Martínez Echevarría, representante de gran parte de las denuncias que se instruyen en los juzgados de Navalcarnero y, según explican, las denuncias de sus representados coinciden en que Ocasionplus y Autofesa se desentienden de los desperfectos que encuentran los clientes, a pesar de que la ley impone a los vendedores de vehículos seminuevos un año de garantía.

Y ahí está la clave del caso, según nos dicen. Al parecer, según relatan las víctimas, ambas compañías suelen introducir en los contratos una cláusula por la que fuerzan a sus clientes a declarar que los automóviles van a ser utilizados para una actividad empresarial y por tanto, eso los deja fuera de la normativa de consumo para la que fijan mínimo un año de garantía por ley.

"Al firmar ese contrato, los clientes se reconocen como empresarios o profesionales y por tanto es un contrato excluido de la normativa de consumo", explica Francisco Rodríguez, asesor jurídico de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana. Pero tenemos que ir al fondo de la cuestión, prosigue: "Si quien adquiere ese vehículo realmente no es un empresario ni un profesional y es un consumidor que tiene perfecto derecho a acogerse a la normativa de consumo, y por tanto a las herramientas y mecanismos de consumo".

La Sexta ha intentado hablar con ambas empresas para recoger su versión de los hechos, pero ni Ocasionplus ni Autofesa han contestado.