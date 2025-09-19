Ahora

Previsiones al alza

El INE eleva tres décimas hasta el 3,5% el crecimiento económico de España en 2024

Imagen de archivo de billetes de euro.Imagen de archivo de billetes de euro.Pixabay

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado tres décimas al alza el crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5%, con una mayor contribución de la demanda interna debido sobre todo a un incremento de la inversión más intenso del calculado anteriormente (4,7% frente al 1,9%).

El INE ha publicado este viernes la revisión del producto interior bruto (PIB) anual del periodo 1995-2024, que detalla que el cambio de 2024 ha estado propiciado por una mayor aportación de la demanda interna (consumo e inversión): 3,3 puntos porcentuales frente a los 2,8 previos.

El consumo de los hogares se revisa dos décimas al alza, hasta el 3,1%; el consumo público se recorta 1,2 puntos, hasta el 2,9%; y la inversión se dispara 2,8 puntos frente al cálculo anterior, hasta el 4,7%, debido según el INE al crecimiento de la variación de existencias en 2024 respecto a 2023.

La demanda externa (exportaciones e importaciones) aporta dos décimas menos respecto al cálculo anterior (0,2 puntos frente a 0,4), ya que el incremento en volumen de las exportaciones se situó en el 3,2% (frente al 3,1% estimado en marzo) y las importaciones crecieron un 2,9% (frente al 2,4% previo).

Así, el valor del PIB a precios corrientes para 2024 fue de 1.594.330 millones de euros, 2.703 millones más que el inicialmente estimado y un incremento del 0,2%.

En cuanto al empleo, la tasa de variación en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se revisa cuatro décimas al alza, hasta el 2,8 %, mientras que las horas trabajadas crecieron un 2,2% (frente al 1,9% previo) y la remuneración de asalariados revisa su tasa cuatro décimas a la baja, hasta el 7,3%.

Respecto a años anteriores, el INE ha rebajado dos décimas el crecimiento de 2023, hasta el 2,5%, y ha elevado dos décimas el del año 2022, hasta el 6,4%, un dato que ha establecido como definitivo.

