Iberia plantea un ERE voluntario para 996 trabajadores de la compañía

Un avión de la aerolínea Iberia en una imagen de archivo

Los detalles De casi el millar de afectados, 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

La compañía aérea española Iberia ha planteado a los representantes sindicales un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, según han apuntdo a EFE fuentes de la empresa. Este jueves se constituyó la comisión negociadora, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores.

El número de personas que podrían acogerse al ERE de Iberia es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para dar este paso, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030.

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, dijo el pasado 27 de febrero en la presentación de resultados de IAG -el grupo al que pertenece la española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- que el objeto no es tanto reducir la plantilla de la compañía como renovar los perfiles profesionales. Con una flota de 168 aviones, Iberia vuela a 145 ciudades y da empleo a 10.568 personas. En 2027 cumplirá su centenario.

¿Qué es un ERE?

Un expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento legal en España que permite a una empresa despedir o suspender a un grupo de trabajadores o reducir su jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.