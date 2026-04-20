Cagigal advierte sobre el precio de la gasolina: "Ya no va a volver a ser el de antes del conflicto en Irán"

El experto en Energía Carlos Cagigal asegura que los precios de la gasolina "van a bajar", pero no tanto como antes de la guerra de Irán, algo que confirma José María Camarero: "Volver al estado de antes de febrero es complicadísimo".

José Yélamo entrevista a uno de los miembros del grupo Valcarce, que tiene estaciones de servicio por España. Hasta 24 gasolineras por el país. "¿Por qué no se traslada igual de rápido la progresiva bajada del barril a los precios de la gasolina y sí se reflejó muy rápido la subida?", pregunta el periodista al experto, que explica que quien marca su precio de venta en las gasolineras son sus "proveedores, que son los que suben o bajan como ellos ven conveniente".

"Nosotros tenemos un margen que es el que aplicamos, si compramos más caro, vendemos más caro y si compramos más barato, vendemos más barato", explica el hombre, que destaca que ellos llevan "siempre el mismo margen": "Si compramos a 1 vendemos a 1,10 y si compramos a 1,30 vendemos a 1,40, siempre es el mismo margen". "Realmente el que pone nuestro precio es nuestro proveedor", insiste.

El experto energético Carlos Cagigal afirma que el hombre es una de las personas que llevan estaciones de servicio que ha escuchado "que habla tal cual": "Ellos tienen unos márgenes que van repercutiendo". Pero, ¿vamos a regresar a los precios que había antes del 18 de febrero o aunque se arregle el conflicto hay que acostumbrarse a ese precio de más? "Si el barril sigue bajando, evidentemente tenemos que regresar a los precios de antes de febrero", afirma el hombre, lo que abre un debate en plató.

Cagigal asegura que "van a bajar", pero no tanto: "Eso de tener los precios previo al conflicto en Irán ya no van a volver". Algo que comparte José María Camarero, que explica que los datos de otras guerras "han demostrado que volvemos a un escenario más alto del que había antes": "Volver al estado inicial de antes de febrero es complicadísimo por no decir, imposible".

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