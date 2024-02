En el hotel, en Hamn, nos espera una maravillosa cena compuesta de dos platos de skrei. Hoy nos acompaña Børge Grønbech, el director del Consejo de Productos del Mar de Noruega y Tore Helvik, director de Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, que ha venido con nosotros al viaje. Es un sitio espectacular con grandes ventanales al mar y al embarcador. Impresionante.

Es tarde y tras las 15 horas de barco –aun con mal de desembarco- nos vamos a nuestras cabañas, con la suerte de que nada más alzar la mirada el cielo nos regala un sin fin de auroras boreales en un entorno idílico. Qué maravilla de experiencia para cerrar el día.

Br. Holsen, el motor económico del Husoy

¿Alguna vez habíais oído hablar del 'brunost'? Es un queso marrón de Noruega muy famoso por su particular sabor. Ayer en el barco nos dieron a probar y como no me encontraba yo en condiciones de catarlo, lo he podido saborear hoy en el desayuno.

Una vez desayunados ponemos rumbo de nuevo a Husøy. Hoy vamos a poder ver qué hacen con todas las toneladas de skrei. En realidad, la pesca del día tiene que ser tratada, cortada y envasada el mismo día en el que se recibe, por eso, las jornadas en la factoría son tan largas. Para poder pasar se sigue un escrupuloso protocolo: pies, ropa exterior y cabello cubiertos.

Los skrei tienen también que atravesar un exigente análisis por parte de la patrulla skrei, como los policías del bacalao, son los encargados de pasar controles de calidad al pescado para garantizar su exquisitez. Por ejemplo, la piel del pescado debe estar brillante cubierta por su propia babilla, su carne blanca sin rastro de sangre, la caja en la que se transporta debe estar limpia y cubierta de hielo, pero que no dañe y queme al skrei. Este pescado premium tiene que ser entregado menos de 12 horas después de su pesca y, en menos de 3 días recorrerá el mundo para que podamos comerlo en nuestro país y en el resto del mundo.

Pasamos al interior donde se pueden ver varios trenes de producción. Arriba reciben el pescado, abren el cuerpo del bacalao y sacan su interior. En el tren inferior separan, las tripas, las huevas... ahí, unos 5 trabajadores. Arriba más de 10, y es donde divisamos a María, José y Jaime. Son españoles que han venido a trabajar a Noruega por sus condiciones económicas.

En la sala contigua de la factoría vemos a un grupo de niños. Son menores de edad, escolares, que después del colegio vienen a trabajar aquí. Cortan las lenguas de los skrei (las cocochas) y con ello se sacan un dinero. Es una actividad impulsada desde el colegio para que las tradiciones y los oficios del pueblo pasen a las siguientes generaciones y con lo ganado a lo largo de los años muchos suelen pagar la universidad.

Unos trenes más adelante encontramos a una tercera española, Mar. Malagueña y luchadora que ha recorrido kilómetros para buscarse la vida, primero en Islandia y ahora en Husoy. Ella se encarga de salar los skrei que viajarán hasta Portugal, el principal mercado de bacalao en salazón del mundo.

Son ya las seis de la tarde y tenemos que correr porque nos esperan varios chefs para hacernos degustar el skrei en todas sus versiones. Cogemos carretera y, una vez más, Noruega nos sorprende: avalancha de nieve que nos corta el paso. Menos mal que nuestro conductor es muy profesional y, aunque el trayecto se alarga dos horas, conseguimos llegar al ‘showcooking’ sanos y salvos.

Del mar a la mesa

Nos espera una cabaña iluminada en medio de la nieve y con un pasillo de velas encendidas. Idílico. Dentro, Pepa Muñoz, chef del 'Quenco de Pepa' y Kristian Ronnestad, chef noruego de la Culinary Academy.

Pepa comenzó la noche con una tapa de cocochas al pil pil, qué delicia. Y cuando no habíamos casi terminado de saborearlo ya tenía prácticamente terminado la siguiente delicatessen: skrei al vapor con tubérculos. Os dejo ambas recetas porque son fáciles y todo un acierto para cuando tengáis invitados