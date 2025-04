La guerra comercial empuja al BCE a bajar tipos: Lagarde pondrá toda su artillería a disposición de los mercados

El Banco Central Europeo (BCE) bajará este jueves, previsiblemente, los tipos de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta el 2,25%, debido a la incertidumbre general provocada por la guerra comercial de Donald Trump.

La decisión la anunciará la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, a las 14:15 de este jueves, aunque se da por descontado que va a haber una bajada de tipos. En tan solo unas semanas, las cosas han cambiado mucho. En la última reunión se esperaba una pausa y, sin embargo, los aranceles de Trump han trastocado los planes de Lagarde.

Por tanto, el BCE anunciará una bajada de tipos, la sexta bajada consecutiva. Y no porque la inflación no esté controlada, que lo está en la zona euro -ya está en el 2,2%, casi el objetivo del BCE- si no por el riesgo a esa recesión global que puede alcanzar también a la zona euro. Por ello, Lagarde quiera enviar un mensaje de confianza.

De hecho, la desinflación parece haberse acelerado en las últimas semanas porque la inflación general se redujo en marzo hasta el 2,2% interanual (2,3% en febrero) y la subyacente hasta el 2,4% interanual (2,6% en febrero).

La apreciación del euro frente al dólar desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció los aranceles, contribuirá a que baje la inflación al reducir el coste de las importaciones de energía, suministros, componentes y materias primas.

El 2 de abril, cuando Trump anunció los aranceles, el euro se pagaba a unos 1,08 dólares y el 11 de a abril llegó a cambiarse a 1,1471 dólares, un 6,2% más.

La guerra comercial de Trump ha creado mucha incertidumbre y podría desacelerar la actividad económica de los países del euro, por ello el BCE puede estimularla con la bajada de los tipos.