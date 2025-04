Como fiel defensora del republicano Lucrecia Aldao no duda en señalar que "las subidas de precios" o "la falta de trabajo" no derivan de la guerra arancelaria desatada por el presidente norteamericano.

Lucrecia Aldao es una norteamerica residente en España votante de Donald Trump. Como fiel defensora del republicano y conocedora de la vida española no duda en subrayar que "los aranceles de Trump no tienen nada que ver con las subidas de precios ni con que este chico no tenga trabajo", en referencia a uno de los jóvenes que aquejaba su falta de empleo este sábado en laSexta Xplica.

Por eso, la norteamericana no duda en dirigirse a todos aquellos críticos de su líder político que no pueden "decir que los problemas de España son por los aranceles de Trump". Incluso, señala lo que para ella es la causa principal de los aspectos negativos de la vida en España: el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que califica como "un desastre" que lo "maneja todo fatal".

De hecho, Aldao reitera que "todos [los intervinientes en el programa están] utilizando los aranceles de Trump como una disculpa para el desastre de este Gobierno", a pesar de que el republicano "lo que busca es un negocio entre Europa y EEUU que sea de libre comercio".