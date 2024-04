Tres empresas estratégicas están ahora mismo en el tablero de ajedrez económico y político tras haber recibido ofertas de compra de compañías extranjeras. El Gobierno y Caixabank luchan para mantener la españolidad de las tres.

Esta misma mañana ha habido turbulencias en Naturgy por la aparición de un posible inversor extranjero. El gobierno está pendiente pero aún no ha querido enseñar todavía sus cartas. Jordi Hereu, ministro de Industria ha comentado este miércoles que mo quiere "hacer aún una valoración". "La haremos sobre hechos y no sobre elementos que aún no se basan en comunicaciones formales", ha añadido.

Se trata de una sociedad de Abu Dabi que quiere hacerse con el control del 40% de la compañía. Ante el movimiento, hay una dupla, de Moncloa y la Caixa, que quiere garantizar el control español. Javier Flores, analista independiente cuenta a laSexta que ambos están asegurando "de modo coordinado, primero el control de ciertas empresas y, segundo, cerrando la puerta de entrada a determinados inversores extranjeros".

Un clan público-privado que busca vías de contención ante más asaltos extranjeros a cotizadas españolas, como Talgo, con el mismo objetivo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha insistido en que es clave que "la empresa conserve su españolidad y mantenga su carácter estratégico para el país".

Un grupo húngaro es el que ha lanzado una OPA contra la ferroviaria. Por su parte, el Gobierno y la Caixa quieren dar la batalla buscando inversores alternativos.

La tercera batalla está en Telefónica, aunque más controlada. Aquí Arabia Saudí buscaba convertirse en el accionista mayoritario, a lo que han respondido el Gobierno y Caixa aumentando su participación.