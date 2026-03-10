Ahora

'Tienda 9'

Más espacio para los frescos y todos los congelados juntos: así es el nuevo modelo de tienda de Mercadona

Los detalles Juan Roig, apuesta por cambiar la manera en la que nos movemos por sus supermercados para que el espacio sea "más cómodo y eficiente" tanto para el cliente como para los empleados.

Mercadona presenta un nuevo modelo de tienda en el que invertirá 3.700 millones de euros
Mercadona ha presentado un nueva forma de organizar sus supermercados con la que buscan incrementar su "productividad y eficiencia". Un nuevo formato en el que invertirán 3.700 millones de euros y que han denominado 'Tienda 9', cuyo objetivo es tener más espacio para que la compra sea más ágil y sencilla.

De esta forma, el presidente de esta empresa Juan Roig, apuesta por cambiar la manera en la que nos movemos por sus supermercados para que el espacio sea más cómodo y eficiente.

En concreto, ahora darán más espacio a los frescos y "agruparán mejor" los productos haciendo que, por ejemplo, todos los congelados estén juntos y los refrigerados también.

Por otro lado, buscan avanzar en su compromiso por la calidad y la frescura uniendo las áreas de preparación en un obrador central donde se hacen todos los procesos de corte, cocción y envasado, siendo "más eficientes".

Por último, han indicado que también mejorarán "lo que no se ve", con la actualización técnica de la sala de máquinas para hacer las instalaciones más sostenibles.

"Al final de año tendremos 59 tiendas 9", ha anunciado Roig, indicando que la idea es que estas tiendas tengan más espacios para frescos, tanto de carne como de pescado, así como para el espacio del listo para comer.

