Mercadona ganó 1.729 millones en un "histórico" 2025, un 24,9% más que en 2024

2025 fue el mejor año en ventas para Mercadona. La cadena de supermercados logró sumar 41.900 millones de euros en ventas, lo que supone un incremento del 8% respecto al año 2024, de los que 2.100 millones se generaron en Portugal.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha celebrado el "histórico" ejercicio que lograron el año pasado, con ganancias de 1.729 millones de euros que suponen un incremento del 24,9% respecto a 2024.

La venta online aportó 1.061 millones de euros a Mercadona, un 2,5% del total de la facturación. La empresa prevé abrir este año una séptima colmena en Vallecas (Madrid), un centro para el que está seleccionando a 400 trabajadores y estrenará un nuevo modelo de tienda con más protagonismo de los frescos.

Mercadona explica que tiene distintos modelos de venta en base a la demanda de los pedidos que hay en cada población. Estas 'colmenas' atienden a zonas con una alta densidad de pedidos online. Además, cuentan con un modelo de preparación y reparto desde las tiendas para las zonas de menor concentración de pedidos.

Roig, quien elevó el compartido beneficio compartido hasta los 3.200 millones de euros -a los 1.729 millones de euros de beneficio neto sumó los 780 millones repartidos entre los trabajadores y 690 repartidos con la sociedad mediante el pago de impuestos-, explicó que "ganar dinero es bueno, necesario y obligatorio" pero señaló que para Mercadona no solo persigue maximizar beneficios año a año sino además satisfacer clientes, trabajadores, proveedores y la sociedad.

Asimismo, destacó que de los 1.729 millones, 1.383 se han vuelto a reinvertir directamente en la empresa. De estos, 650 han ido destinados a nuevas reaperturas y reformas, 200 a construcción y reformas de bloques logísticos y 150 a digitalización. "El resto lo hemos acumulado en remanente de tesorería", explicó el presidente de Mercadona, que señaló que 2026, en vista de los resultados de los primeros meses del año, va a ir muy bien si no sucede ningún imprevisto.

Más de 115.000 trabajadores

Este crecimiento se cimentó en el aumento de 115 tickets más por tienda y día, hasta los 2.675 tickets por tienda diarios. Asimismo, la compañía también aumentó la cuota de mercado un 0,6% y acapara ya el 28,5% de cuota de mercado. Por otra parte, del total de ventas, 1.061 millones correspondieron al negocio online, que correspondió al 2,5% del total de facturación.

En materia de impuestos, Roig quiso discernir entre "contribución recaudada" y "contribución soportada". En impuesto sobre beneficios, Mercadona abonó en 2025 un total de 690 millones de euros, el 22,8% de tasa efectiva. Respecto a la contribución recaudada, los trabajadores de Mercadona aportaron a las arcas públicas un total de 657 millones en Impuesto de la Renta de las Persona Físicas (IRPF) y 226 millones en aportaciones a la Seguridad Social.

"Cada trabajador aporta 6.000 euros anuales", explicó. Además, la compañía recaudó 719 millones en Impuesto de Valor Añadido. "Todo esto suma 3.400 millones de aportación, que es una cifra bastante impactante", señaló Roig, que aludió a un estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económica que cifra la aportación total de Mercadona en 647.000 empleos -3,1% del empleo total- y el 1,9% del PIB.

En materia de empleo, Roig destacó el haber superado los 115.000 trabajadores en 2025 -5.000 más que el año pasado- y celebró la subida salarial del 8,5%, que se ha visto ligado a un incremento de la productividad del trabajador del 4%.

