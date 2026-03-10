Agricultores y ganaderos piden a la CNMC que investigue la "subida especulativa" del precio del gasóleo y los fertilizantes por la guerra

Los detalles Las organizaciones agrarias argumentan que los grandes proveedores de estos materiales no pasan por el Estrecho de Ormuz ni se ven afectados por el conflicto en curso, por lo que no le ven sentido al aumento del precio.

Las organizaciones agrarias y cooperativas han alertado sobre el incremento de precios en fertilizantes y gasóleo debido al conflicto en Oriente Medio, lo que podría afectar el costo de los alimentos. Representantes de Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han señalado que la escalada bélica está encareciendo los medios de producción agrícola entre un 20 % y un 50 %. Además, destacan movimientos especulativos injustificados. COAG y cooperativas han solicitado la intervención de la CNMC. Asaja estima un impacto de 41 millones de euros semanales en el campo y pide ayudas extraordinarias a la Unión Europea y al Gobierno español.

Las organizaciones agrarias y las cooperativas han alertado este lunes del alza de precios de los fertilizantes y del gasóleo por el conflicto en Oriente Medio, que pueden afectar al coste de los alimentos para los consumidores, además de afirmar que existen movimientos "especulativos".

Representantes de las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han coincidido en que la escalada bélica como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán está encareciendo los medios de producción agrícola entre un 20% y un 50% e incluso está dificultando el suministro de fertilizantes.

Los portavoces agrarios también han alertado de movimientos especulativos, porque a su juicio no está totalmente justificada la subida de precios de los insumos. Por ello, COAG y las cooperativas han pedido que actúe la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Los precios del gasóleo se han disparado

El presidente del sector de carburantes de Cooperativas AgroAlimentarias, Josep Lluis Escuer, ha declarado a Efeagro que la situación es "delicada", que hay mucha especulación y que los precios se han disparado, hasta un 50% en el caso del gasóleo.

Aunque ha reconocido la gravedad y los problemas de suministro de abonos, en el caso del carburante ha dicho que en un mercado "muy disperso" y pese a que menos del 20% del petróleo que llega a España procede de la zona de conflicto, las grandes petroleras "están especulando para enriquecerse". Por ello, ha pedido que hagan seguimiento la Administración española y la CNMC.

41 millones de impacto a la semana

Asaja ha cifrado en 41 millones de euros semanales y en seis millones de euros diarios el encarecimiento de costes en el campo por la guerra, según ha detallado en un comunicado.

Y el director de Asaja en Bruselas, José María Castilla, ha resaltado a Efeagro la preocupación por el acceso a los fertilizantes -hay países del golfo Pérsico que son grandes productores- porque esta carencia se va a traducir en una subida de los costes de producción "tremenda" y "de los precios para el consumidor final".

Las dificultades de oferta de los abonos, según Castilla, se une a la subida de los aranceles para los fertilizantes de Rusia y de Bielorrusia y a que no se han eliminado los impuestos a otros suministradores como Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

Asaja ha pedido ayudas extraordinarias de la Unión Europea para paliar los precios de fertilizantes, y ayudas estatales en España, como se hizo en 2024, además de reclamar que el producto quede exento del impuesto al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que a su juicio ha servido para que las grandes compañías "especulen".

El responsable de Producción Agrícola de COAG, Andrés Góngora, ha alertado de un aumento de costes de insumos generalizado, en torno al 20%, pero "no justificado", porque los derivados del petróleo ya estaban fabricados antes del estallido bélico.

COAG solicita investigación por movimientos especulativos

COAG ha solicitado la "actuación inmediata" de las autoridades y ha pedido a la CNMC que abra una investigación sobre los movimientos especulativos de las "grandes corporaciones".

Por su parte, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía, Jesús Cózar, ha alertado de "subidas injustificadas" de hasta el 40% en unos días y confía en que el Gobierno "intervenga de forma urgente" para frenar las "prácticas abusivas" que amenazan la rentabilidad del campo.

Cózar ha incidido en que estas subidas "no responden a una situación real" de mercado, sino a un proceso especulativo que castiga al sector y a los consumidores, además de hablar del "bloqueo" del suministro de gasóleo por algunas petroleras, que podría paralizar la actividad en un momento clave del calendario agrario.

Subida entre el 30% y el 40% del gasóleo agrícola

La Unión de Uniones ha cifrado entre el 30% y 40% la subida del gasóleo agrícola y la de los fertilizantes entre el 25% y 35% y, para el coordinador estatal de la organización, Luis Cortés, esto va a tener una repercusión "innegable" y que se va a notar en el IPC.

Cortés ha añadido que se han dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que junto al Ministerio de Economía estudien la posibilidad un real decreto con ayudas extraordinarias por estos motivos, además de pedir que se regulen precios y que "nadie se aproveche de las desgracias".

