Ormuz abre y el dinero celebra: el precio del petróleo cae y las bolsas suben en pocos minutos

Las cifras Exactamente a las 14:45 de este viernes, el ministro de Exteriores iraní publicaba un mensaje: la apertura del estrecho de Ormuz. El precio del petróleo Brent se desplomaba, pasando de los casi 100 dólares por barril a 88 dólares.

El día 49 de la guerra en Oriente Medio, Irán decidió levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, provocando un desplome en el precio del petróleo y un repunte en las bolsas. El barril de Brent cayó de más de 95 a 88 dólares, mientras que los mercados europeos y estadounidenses reaccionaron al alza. El Ibex 35 subió un 2,30% y el DAX 40 un 2,27%. Sin embargo, el ministro José Manuel Albares pidió cautela, ya que persisten incertidumbres y Donald Trump mantendrá su contrabloqueo. A pesar del descenso del precio del petróleo, el impacto en las gasolineras tardará semanas en notarse.

Cuando se cumple el día 49 de la guerra en Oriente Medio, este viernes, Irán ha anunciado la retirada de su bloqueo al estrecho de Ormuz. Acto seguido, el mundo del dinero lo ha celebrado. Porque al amanecer, el precio del petróleo, como los últimos días, rondaba los 100 dólares, pero, de repente, el barril de Brent se ha desplomado. Las bolsas que abrieron planas, se han disparado.

¿Qué ha provocado ese cambio tan radical? El anuncio de Irán sobre Ormuz. Exactamente a las 14 horas y 45 minutos, hora peninsular (a las 8:45 horas en Washington), el estrecho se ha abierto y los cargueros con materias primas han comenzado a desplazarse.

Es la noticia que los mercados estaban esperando y el impacto en las bolsas europeas ha sido inmediato. La española se ha disparado más de dos puntos y lo mismo ha ocurrido con la francesa y la alemana. Todo por un mensaje del ministro de Exteriores iraní publicado exactamente a las 14:45 de la tarde.

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Por ejemplo, el principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, subió este viernes un 2,27%. En Esdpaña, el Ibex 35 ha repuntado un 2,30%, por encima de los 18.500 puntos.

Sube la bolsa de España tras el anuncio de la apertura de Ormuz por parte de Irán

Al otro lado del Atlántico, Wall Street iniciaba la jornada al alza. Así, el índice Dow Jones de Industriales, de referencia para la Bolsa de Nueva York, avanzaba en la apertura un 1,74%, hasta los 49.422 puntos. Mientras que el S&P 500 subía un 1,06% y el Nasdaq repuntaba un 1,23%.

"Buena noticia", pero con cautela

"Es una buena noticia, pero todavía quedan muchos interrogantes y, por lo tanto, yo lo que pido en estos momentos es prudencia", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al conocer la noticia. Aunque Trump ya ha dicho que mantendrá su contrabloqueo.

Porque desde España se ha recibido con alegría, por supuesto, pero también con mucha cautela. Antes de conocerse la noticia, la comisaria europea Teresa Ribera ya anunció, en Al Rojo Vivo, que reparar determinados daños no iba a ser nada fácil. "Ocurra lo que ocurra, sabemos que se ha destruido capacidad. Por tanto, habrá una competencia por la misma cantidad de producto en los mercados globales", ha explicado Ribera.

El precio del barril de Brent se desploma

De momento, lo que sabemos es que el precio del petróleo Brent se ha desplomado. Antes del anuncio superaba los 95 dólares por barril y, en cuestión de minutos, ha bajado hasta los 88 dólares. "Durante los próximos meses el precio se estabilizará. Lo que va a pasar dentro de un año es algo que se acerca más a un escenario que está entre este escenario tranquilo y lo que hemos tenido durante la semana pasada", argumenta el economista Massimo Cermelli.

Eso sí, su efecto en las gasolinaras no va a ser inmediato. "Que nadie se haga ilusiones, como aquella canción, que todo lo que sube baja, pero cuando baja, baja más lentamente que cuando ha subido", asegura el economista. Porque para empezar a notar la bajada en los precios, tendremos que esperar todavía varias semanas.

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