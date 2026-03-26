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Comparación europea

España saca ventaja a Europa: el PIB crece un 2,8% en 2025 frente al 1,4% medio de la zona euro cuyas expectativas bajan ante la guerra en Oriente Medio

Los detalles La comparación con los principales socios europeos refleja con claridad esta diferencia: Países Bajos y Portugal registraron ambos un crecimiento del 1,9%, por debajo del dato español.

España saca ventaja a Europa: el PIB crece un 2,8% en 2025 frente al 1,4% medio de la zona euro cuyas expectativas bajan ante la guerra en Oriente Medio.
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La economía de España cerró 2025 con buenas sensaciones y un impulso destacado en el último trimestre, el mejor de todo el año. Este empuje final ha permitido que el Producto Interior Bruto (PIB) creciera un 2,8%, impulsado principalmente por el consumo de los hogares y la inversión.

A nivel internacional, la guerra desatada en Oriente Medio, que comenzó con los bombardeos perpetrados por Israel y Estados Unidos en territorio iraní, ha generado un aumento de la incertidumbre económica y ha hecho bajar las expectativas en diferentes mercados. Sin embargo, la economía española ha mostrado resistencia frente a este contexto internacional complicado.

El crecimiento español no solo consolida la recuperación económica, sino que además sitúa al país a la cabeza de las economías avanzadas. De hecho, el incremento del PIB duplica la media de la zona euro, que se queda en el 1,4%.

La comparación con los principales socios europeos refleja con claridad esta diferencia: Países Bajos y Portugal registraron ambos un crecimiento del 1,9%, por debajo del dato español.

Por su parte, Reino Unido, ya fuera de la zona euro, alcanzó un 1,3%. Más rezagadas quedaron las grandes economías del continente, como Francia, que creció un 0,8%, mientras que Italia lo hizo un 0,5%.

En el caso de Alemania, la subida fue de apenas un 0,2%, aunque este dato se produce tras dos años previos de recesión. En conjunto, los datos confirman el buen comportamiento de la economía española en 2025, con un ritmo de crecimiento superior al de sus principales socios europeos y apoyado en la demanda interna, especialmente el consumo y la inversión.

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