El precio del alquiler en España alcanza un máximo histórico tras subir un 6,8% en julio

Los detalles Madrid se consolida como la capital con las rentas más elevadas al llegar a los 23,2 euros por metro cuadrado. En el lado contrario están Cáceres, Badajoz y Ciudad Real, que resultaron ser las más asequibles.

En julio, el precio del alquiler en España alcanzó los 15,3 euros por metro cuadrado, marcando un incremento interanual del 6,8%, según Idealista. La Comunidad de Madrid lidera con 21,4 euros/m2, seguida de Baleares y Cataluña. Aragón experimentó el mayor aumento autonómico con un 10,5%. En el ámbito provincial, Girona destacó con un alza del 19,5%. Madrid se mantiene como la capital más cara, con 23,2 euros/m2, superando a Barcelona y otras ciudades. San Sebastián y Vitoria-Gasteiz fueron las únicas capitales con descensos en los precios de alquiler.

El precio del alquiler en España ha subido un 6,8% interanual en el mes de julio hasta situarse en los 15,3 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 2,7% en el último trimestre y del 0,8% respecto al mes anterior para marcar el mayor precio de las rentas en el país, según se desprende del último informe de precios publicado por Idealista.

Así, el estudio refleja que la Comunidad de Madrid se sitúa como la región con los precios más elevados tras registrar un incremento interanual del 6,6% y alcanzar los 21,4 euros el metro cuadrado, seguida de Baleares, con 20 euros por metro cuadrado, y Cataluña, donde la renta se sitúa en los 16 euros/m2.

Siguiendo con el nivel autonómico, todas las regiones experimentaron subidas en sus precios en relación a julio de 2025. El incremento más abultado se ha producido en Aragón, donde las rentas crecieron un 10,5%, seguida por Castilla-La Mancha (+10%), Asturias (+9,9%), La Rioja (+8,4%), Castilla y León (+8,1%) y la Comunitat Valenciana (+6,9%).

Por debajo de la media nacional se situaron los incrementos de la Comunidad de Madrid (+6,6%), Canarias (+6,3%), Extremadura (+5,8%), Cantabria (+5,7%), Andalucía (+5,6%), Región de Murcia (+5,2%), Cataluña (+4,6%), Galicia (+3,7%), Baleares (+1,9%), Euskadi (+0,3%) y Navarra (+0,1%). En el extremo opuesto, Extremadura (7,8 euros/m2) y Castilla-La Mancha (8,9 euros/m2) son las comunidades más económicas.

Girona lidera las subidas provinciales

En el análisis por provincias, el importe de la renta subió en 48 de las 50 durante el último año, una lista que encabeza Girona con un repunte del 19,5%. Por detrás de la provincia catalana se situaron los incrementos registrados en Toledo (+12,2%), Soria (+11,2%), Zaragoza (+10,9%) y Huesca (+10,8%).

Tras estas subidas, la Comunidad de Madrid (21,4 euros/m2) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (20 euros/m2). Les sigue Málaga (18,8 euros/m2), Barcelona (17,1 euros/m2), Guipúzcoa (16,3 euros/m2), Girona (15,6 euros/m2) y Santa Cruz de Tenerife (15,6 euros/m2).

Por su parte, Jaén (7,3 euros/m2) y Ciudad Real (7,6 euros/m2), en cambio, son las provincias más económicas.

Atendiendo a las capitales de provincia, casi la totalidad experimentó subidas interanuales con las únicas excepciones de San Sebastián (-1,8%) y Vitoria-Gasteiz (-1,5%). El mayor incremento lo anotó Huesca (+14,5%), seguida de Soria (+14,2%), Huelva (+13,8%), Teruel (+13%), Melilla (+11,8%), Oviedo (+11,3%), Zaragoza (+11,3%) y Toledo (+11,0%).

Madrid se mantiene como la capital más cara

Según el análisis, en los principales mercados del país la tendencia generalizada fue alcista, a excepción de San Sebastián. Las mayores subidas se dieron en Alicante (+8,6%), Palma (+5,9%), Madrid (+5,8%), Sevilla (+4,7%), Valencia (+3,7%), Málaga (+2,5%), Barcelona (+2%) y Bilbao (+1%). A Coruña (+0,3%), Bilbao (+1,0%) y Pamplona (+1,3%) representaron los menores ascensos del último año.

Madrid se consolida como la capital con las rentas más elevadas al llegar a los 23,2 euros por metro cuadrado, superando a Barcelona (20,1 euros/m2), Palma (19,2 euros/m2), San Sebastián (18,6 euros/m2), Málaga (16,4 euros/m2), Valencia (16,3 euros/m2) y Bilbao (15,9 euros/m2). En el lado contrario, Cáceres (8,4 euros/m2), Badajoz (8,5 euros/m2) y Ciudad Real (8,5 euros/m2) resultaron ser las capitales más asequibles.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.