El Gobierno intenta frenar la escalada de la luz: estudia una reforma en profundidad del mercado eléctrico

EN PALABRAS DE LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, reconoce que esta escalada no debe continuar: sube mucho el precio de la electricidad mientras bajan los salarios, y afirma que es una situación que España no puede permitirse. Por eso, afirma que llevarán cambios estructurales por la luz y no descarta llevar a cabo una modificación de la ley de energía y del clima a final de año.