El Gobierno de Sánchez insiste en que aprobará su paquete de medidas sociales con o sin Presupuestos

Pedro Sánchez ha esquivado la pregunta de los periodistas sobre los Presupuestos. Pero desde el Gobierno se mantienen firmes: con o sin Presupuestos propios, el Gobierno aprobará su paquete de medidas sociales. "Nos planteamos alcanzare los objetivos políticos. Reestableces a través de políticas de igualdad y sociales una parte del daño que la derecha le ha hecho a este país" asegura Carmen Calvo.

E incluso dicen más: agotarán la legislatura. "Estamos trabajando con una agenda ambiciosa que nos va a permitir acabar la Legislatura. Pido que los grupos pongan propuestas encima de la mesa" ha defendido la ministra de Industria Reyes Maroto. Mensaje a Podemos, después de que dejaran caer la opción del adelanto electoral.

Echenique ha advertido a Sánchez de que, si fracasa en su presidencia, existe el peligro de un viraje hacia la derecha. Y a los independentistas les ha pedido que no utilicen a los políticos presos como moneda de cambio: "Se equivocan los partidos independentistas mezclando las dos cosas, que no son equiparables".

También el socialista García-Page, en una entrevista en El Mundo, advierte del mercadeo con la soberanía nacional. Dice que los Presupuestos, aun siendo importantes, son "poca cosa para venderse al nacionalismo o el independentismo".

PDeCAT y Esquerra mantienen su no a las cuentas de Sánchez, pero sí están abiertos a apoyar medidas sociales concretas: "Todo el mundo sabe que el salario mínimo se puede incrementar al margen de los Presupuestos generales del Estado" ha defendido Tardà.

Desde el PP acusan a Sánchez de doblegarse a los independentistas para seguir en el poder: "Necesita los votos de Torra, los votos de Tardà, necesita a los enemigos de España para estar un puñado más de míseros días en la Moncloa" asegura Pablo Casado.

Coinciden Pablo Casado y Albert Rivera en pedir elecciones ya. "El señor Sánchez le ha perdido el respeto a los españoles pero lo que no ha perdido es el miedo, por eso no convoca elecciones. Le pido que no les pierda el respeto pero que no les tenga miedo. Que convoque elecciones" dice Albert Rivera. Desde el Gobierno les responden: habrá elecciones, pero no cuando ellos quieran.