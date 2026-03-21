Los efectos de la subida de los carburantes por la guerra de Irán se notan en el bolsillo español: "Es otro clavo para el ataúd"

¿Por qué es importante? La subida de los carburantes condiciona muchos sectores, como es el caso del de las autoescuelas o el de los pescadores, cuya labor se ve muy encarecida por una gasolina que no deja de subir.

El Gobierno ha anunciado medidas anticrisis para mitigar el impacto económico de la guerra de Irán, especialmente por el aumento de los precios de los carburantes. Este incremento está afectando a diversos sectores, como el de las autoescuelas y la pesca. Abel Andrés, de 'Autoescuela Prado', señala que la subida de la gasolina está complicando su negocio, ya que su trabajo requiere constante circulación, y teme tener que trasladar el costo a los alumnos. Miguel Ángel Illanes, un pescador autónomo, enfrenta un dilema similar, pues el costo del combustible podría hacer inviable salir a pescar. Esto, a su vez, afecta a Luis Martín, de Pescadería Hermanos Martín, quien observa una disminución en la cantidad de pescado disponible y un aumento en los precios debido a la escasez y la incertidumbre.

El Gobierno ha anunciado unas medidas anticrisis para proteger la economía española del impacto que está teniendo la guerra de Irán, especialmente por la subida de precio de los carburantes. Pero, mientras tanto, son muchos los sectores que la esperan porque el incremento de los gastos está complicando su trabajo.

Es el caso de Abel Andrés, de 'Autoescuela Prado', ya que la subida de la gasolina está poniendo en jaque la economía de la autoescuela porque, para él, su trabajo es estar en constante circulación: "Nosotros estamos todo el día con el coche, entonces gastamos un montón (de gasolina). No nos gustaría de ninguna forma repercutir en el precio de los alumnos, que ya pagan bastante, pero si sigue así habrá que repercutirlo en los precios".

"Ahora ya pasamos de 100 euros para el deposito lleno. Pues si tenemos 12 coches en la flota, pues multiplica. Es bastante dinero, prefiero no pensarlo demasiado", añade.

Miguel Ángel Illanes, un pescador autónomo, también está muy preocupado porque la subida del combustible podría hacerle, directamente, que no pueda salir porque el gasto no merece la pena: "Es otro clavo para el ataúd. Antes te podía costar unos 60-70 euros y ahora estás pagando alrededor de 140 (la gasolina). Si el gasto no compensa lo que vas a pescar, pues lo piensas y paras. Si el gasto es 30 euros y vas a ganar 30, pues mejor quedarse en casa".

Y claro, si Miguel Ángel no sale a pescar, ello también condiciona el trabajo de Luis Martín, de Pescadería Hermanos Martín: "Hay menos pescado. Hoy hay muy poquito pescado. En teoría deberíamos tener tres veces más".

"Sube todo porque hay poco y luego por la incertidumbre. En vez de ganar uno ganas medio y tienes que intentar aguantar como puedas", sentencia.