La Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera mantiene la convocatoria del paro y miles de transportistas se encuentran concentrados a las puertas del Ministerio de Transportes, pese al acuerdo alcanzado anoche entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), al que tilda de "mafia opresora".

"Estamos a un paso para desenmascarar a este Comité que a lo largo de los años sólo se ha aprovechado de nosotros. Es el momento de desmantelar la mafia que nos ha manejado y oprimido y que desde su posición dominante nos tiene arruinados", ha dicho el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández.

Según la Policía, se están manifestando entre 4.000 y 5.000 personas, que piden la dimisión de Raquel Sánchez. "Aquí está esa minoría a la que han estado despreciando y maltratando. Aquí hay miles de familias trabajadoras a las que no se les quiere escuchar. Nos tienen que escuchar, no hay más remedio. No estamos pidiendo limosna, estamos pidiendo vivir de una manera justa", ha dicho Hernández.

"No hay acuerdo mientas no nos reciban y negociemos. Esos señores que había anoche en el Ministerio no representan a los camioneros. Mientras Plataforma no negocie con el Ministerio no puede haber desbloqueo", ha advertido.

El Gobierno y el CNTC alcanzaron de madrugada un acuerdo que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio (lo que equivaldría a un ahorro medio de 700 euros mensuales por camión) y que supone ayudas por un total de 1.050 millones de euros.

De esa cantidad, 600 millones se destinarán a conceder una bonificación de 15 céntimos por litro de combustible a los profesionales de este colectivo, a lo que se sumarán otros 5 céntimos -como mínimo- aportados por las petroleras, y 450 millones en ayudas directas al sector tanto de transporte de mercancías como de viajeros.

Aún así, tras conocer el resultado de la reunión entre las ministras de Asuntos Económicos, Hacienda y Transporte con el CTNC, Hernández ha dicho que esa "posición dominante" del órgano del sector elegido como interlocutor con el Gobierno "se ha terminado".

"Esto se ha terminado y lo decidimos nosotros, que somos los que tenemos los camiones y somos los afectados, y así se nos tiene que reconocer", ha apuntando en las redes sociales horas antes de la convocatoria con la que hoy espera reunir a miles de personas ante el Ministerio de Transporte, donde anoche se pactaron acuerdos para el sector.

A pesar de que siempre se ha mostrado contraria, hoy la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que no descarta recibir a la plataforma convocante, una de la exigencias de este colectivo para desconvocar los paros. "No he tenido nunca problemas para recibir a nadie y que no descarto recibirlos", ha dicho.

También, en Barcelona, un grupo de transportistas se ha vuelto a concentrar a primera hora de esta mañana en la Zona Franca preparados para mantener las protestas. Para este viernes, está prevista una nueva marcha a pie de transportistas que cortará la Ronda Litoral de la capital catalana por tercer día consecutivo.

La huelga, que llega hoy a su jornada duodécima, está tensionando las cadenas de suministro de muchas empresas, en especial las del sector de la alimentación, y ha llevado al Port de Barcelona al límite de su capacidad, con sus dos terminales de mercancías llenas de contenedores que no pueden salir.