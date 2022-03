"No lo descarto. Claro, no lo descarto", así se había expresado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, cuando ha sido preguntada sobre mantener un encuentro con la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera, convocantes de los paros que no han estado presentes en la reunión con el Comité Nacional. Finalmente el encuentro se producirá hoy mismo, a las 17:00 horas en el Ministerio de Transportes.

"Si tengo que hacer la explicación a los representantes de la plataforma o a quien sea, es que lo voy a hacer porque lo importante es que se valore este acuerdo que va a ser muy útil y eficaz para los transportistas", ha dicho la ministra, que ha insistido en que el acuerdo alcanzado "da respuesta a las reivindicaciones y sobre todo soluciona ahora una crisis tremenda".

Se trata de un cambio de posición que llega después de alcanzar un acuerdo con el Comité Nacional esta madrugada con un paquete con treinta medidas con un presupuesto de más de 1.000 millones de euros y en el que destaca un descuento de 20 céntimos por litro en combustible para el sector.

Como ya avisaron los convocantes, los transportistas no tienen intención de cesar los paros hasta que la Plataforma de Defensa del Transporte sea recibida por el Ministerio.

Además, consideran que el acuerdo alcanzado se traduce en "migajas y propinas". "Con nosotros no ha hablado nadie, siguen sentándose con la gente equivocada, y siguen ofreciendo migajas y propinas para desconvocar un conflicto que para nada pasa por un descuento en el precio del gasóleo", ha señalado Hernández, presidente de esta organización.

En cualquier caso, la ministra insiste en que "no es importante quién se hace la foto con quién" sino "señalar que hemos llegado a un acuerdo muy importante que recoge las reivindicaciones". "Nunca he tenido problema con nadie pero la negociación la hemos tenido que mantener con los representantes del sector que son los que los propios transportistas eligieron. Yo nunca he tenido problema de reunirme con nadie pero tenía que sujetarme al órgano de representatividad porque si no, salta por los aires todo", ha dicho.

La ministra además, ha señalado que las medidas se aplicarán desde el 1 de abril y que la bonificación del combustible se alargará hasta el 30 de junio, aunque "si es necesario se prorrogará" en función de "cómo evolucionen los mercados".

En esta línea, ha apelado a la "responsabilidad de los transportistas" para que cesen los paros y ha pedido "que se lean el acuerdo", que ha calificado de "histórico": "Este Gobierno lo va a cumplir. Lo estamos pasando todos muy mal".

"No hay motivos para mantener este paro y la sociedad no merece estar sometida a más incertidumbre y más angustia. El Gobierno ha cumplido, el Comité Nacional ha suscrito el acuerdo. Apelo a la responsabilidad de los transportistas", ha zanjado.