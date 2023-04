Hacienda dispone de un simulador de renta, que calcula, con los datos del último año, si tu resultado será negativo o positivo y, en cada caso, la cuantía a cobrar o pagar. Se trata de una herramienta de acceso público con la que uno se puede hacer una idea de lo que le espera durante los próximos meses, aunque esto no implica la presentación de los datos, algo que sólo se puede hacer en los plazos habilitados para ello.

¿Para qué sirve este simulador? Además de para hacerse una idea de lo que se va a cobrar, también es útil para saber si merece la pena presentar la declaración aunque no estés obligado a ello. Has de saber que existen unos mínimos exentos, es decir, no todo el mundo está obligado a presentar la declaración de la renta. Sin embargo, en ocasiones sin que sea obligatorio es recomendable, porque el resultado es negativo, es decir, te sale a devolver: Hacienda te tendrá que pagar. En este caso, te conviene comprobar cuál sería el resultado de tu declaración para saber si presentarla o no.