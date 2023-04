¿En alguna ocasión has tenido que indicar el número de soporte de tu documento de identidad y no has sabido dónde estaba? Típico. El número de soporte suele pasar desapercibido a la mayoría. Se trata de un código alfanumérico que sirve para identificar el propio documento de manera única. Cuando se trata de un DNI también se le llama IDESP, mientras que, si es un NIE de extranjeros, se le llama número de soporte o IXESP.

Qué es el número de soporte del DNI

El número de soporte es necesario para realizar algunos trámites y gestiones de la administración, entre ellos, por ejemplo, para presentar la declaración de la renta, por lo que debe saber dónde se puede encontrar dentro de los diferentes formatos de carné de identidad que hay.

Si te acabas de dar cuenta de que tu documento está cerca de caducar, aquí tienes este artículo sobre cómo renovar el DNI electrónico, y recuerda que deberás pedir una cita, aquí te indicamos cómo pedir una cita para renovar el DNI caducado.

Dónde está el número de soporte en el DN

Al examinar tu documento de identidad (DNI o NIE), identifica la versión que tienes y busca el número de soporte o el Código IXESP siguiendo las indicaciones correspondientes a cada versión.

1. DNI electrónico (con chip):

a. Número de soporte: formato AAA000000 (3 letras y 6 dígitos).

b. Ubicación: en el anverso del DNI, debajo de la fecha de nacimiento.

c. Etiqueta: "NUM APOYO".

2. Primeras versiones del DNI electrónico:

a. Número de soporte: se denominaba IDESP.

b. Ubicación: en el anverso, debajo de la fecha de nacimiento.

3. DNI formato antiguo (no electrónico):

a. Número de soporte: un IDESP compuesto por el propio número del DNI más un dígito.

b. Ubicación: en la parte de abajo del reverso de la tarjeta.

4. Código IXESP (para personas extranjeras con NIE):

c. Formato: tiene un primer carácter 'E' o 'C' seguido de 8 caracteres numéricos (E00000000).

d. Ubicación: en el anverso del NIE, en la esquina superior derecha.

El número de soporte en otros documentos

1. En las tarjetas de extranjero o permisos de residencia: el número de soporte se encuentra en el anverso del documento. Este se compone de la letra E seguida de ocho dígitos. Si el número cuenta con menos de ocho dígitos, se debe completar añadiendo ceros a la izquierda.

2. Certificados de registro de ciudadanos de la Unión: el número de soporte también se encuentra en el anverso del certificado. Este se compone de la letra 'C' seguida de ocho cifras numéricas. Al igual que en el caso anterior, si el número tiene menos de 8 dígitos, es necesario añadir ceros a la izquierda para completarlo.