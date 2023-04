"Este año me ha salido a devolver". ¡Qué común es esta frase en tiempos de renta! Una vez que se presenta la declaración de la renta, sea la primera vez o no, siempre hay un resultado. La declaración de la renta es un trámite que se realiza cada año para 'ajustar' cuentas con Hacienda con respecto a la renta del último año fiscal. En abril de 2023 arranca la campaña del ejercicio de 2022, por lo que millones de contribuyentes españoles se disponen, durante tres meses, a presentar sus IRPF ante la Agencia Tributaria, un proceso que acabará saliendo "a devolver" o "a pagar". Y estas son las expresiones que más dudas generan, especialmente a los que no están acostumbrados a presentar sus rentas (por ejemplo, aquellos que la presentan por primera vez).

Una vez que se finaliza todo el trámite de la declaración, el resultado de la misma será negativo o positivo, es decir, aparecerá acompañado de un signo menos (-) o en positivo, sin ningún signo. En el caso de que la declaración tenga como resultado una cantidad negativa, el contribuyente tiene "derecho a solicitar la devolución de la cantidad que resulte a su favor", es decir, le toca 'cobrar' de Hacienda los impuestos 'extra' que ha pagado en el último año fiscal. Para cobrar esa cantidad hay que solicitarla a través del documento de ingreso o devolución modelo 100.

Tal y como señala la Agencia Tributaria, el importe de la devolución "no podrá exceder de la suma de la cantidad reflejada en la casilla 0609 en concepto de pagos a cuenta", más las sumas siguientes, de ser positivas:

La diferencia entre las cantidades reflejadas en las casillas 0611 y 0612 más la casilla 0613 en la deducción por maternidad

La diferencia de las casillas 0623 y 0624 en la deducción por descendientes con discapacidad a cargo

a cargo La diferencia de las casillas 0636 y 0637 en la deducción por ascendientes con discapacidad a cargo

a cargo La diferencia de las casillas 0248 y 0249 en la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad

La diferencia de las casillas 0660 y 0661 en la deducción por familia numerosa

La diferencia de las casillas 0662 y 0663 en la deducción por ascendiente, separado legalmente o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos.

¿Cuánto tarda Hacienda en pagar la renta?

Si el resultado de la declaración de la renta es negativo y te sale "a devolver", tendrás que esperar a que Hacienda te haga el ingreso de la cuantía correspondiente. En términos generales, no suele tardar mucho, especialmente si se trata de cantidades relativamente pequeñas, pero la legislación da a la Administración pública hasta seis meses desde que finaliza el plazo de presentación de la declaración para proceder a la devolución. Es decir, en 2022, teniendo en cuenta que la renta se puede presentar hasta el 30 de junio, tiene hasta el 30 de diciembre para devolver las cuantías a los contribuyentes con resultado de renta negativo.

En el caso de que no se reciba el ingreso en ese plazo, la Agencia Tributaria tendrá que pagarlo con intereses de demora, aunque éstos son muy inferiores a los que tendría que pagar el contribuyente en el caso de que fuera él el que tuviera que pagar a la Hacienda pública y lo hiciera fuera de plazo.

¿Se puede saber cuándo pagará Hacienda exactamente?

Si la declaración de la renta te ha salido a devolver y crees que ya llevas esperando demasiado tiempo, puedes consultar cuál es el estado de tu declaración para saber si sigue pendiente o está siendo comprobada. Puedes acceder a esta opción entrando en tu expediente online. Según sea la situación del expediente, en el apartado "Estado de Tramitación" aparecerá alguno de estos mensajes:

"Su declaración se está tramitando".

"Su declaración está siendo comprobada".

"Su declaración ha sido tramitada por los órganos de Gestión Tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted".

Cuando se hayan efectuado las comprobaciones oportunas y, aparecerá un mensaje indicando cuándo será emitida la devolución.