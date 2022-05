La principal criptomoneda, el bitcoin, ha perdido desde noviembre la mitad de su valor. De estar a 58.000 euros el 8 noviembre 2021 a valer ahora 30.000 euros, un bitcoin. "He invertido entre 3.000 y 4.000 euros y tengo unas pérdidas del 20%", cuenta Tomás, aunque asegura que no le importa. "Mi objetivo de inversión es a largo plazo, por eso me da totalmente igual", sentencia.

No obstante, Tomás asegura que cree "que se recuperará". Otros como Alex es cuando más recomiendan invertir: "Yo puse más dinero cuando caía e incluso se lo dije a buenos amigos, que era buen momento para invertir".

Algunos inversores, como los que cuentan su experiencia en el vídeo superior de esta noticia, confían en que aunque esté cayendo, terminarán ganando. No les importa la alta volatilidad, algo sobre lo que ha alertado el Banco Central Europeo.

Desde la institución aseguran que el mercado es como el "salvaje Oeste" y que está funcionando como un esquema piramidal. "Es un tipo de valor que puede subir, puede bajar, puede colapsar y nadie asegura que vuelvan a subir esas cifras", explica Eduard Rosicart, profesor en OBS Business School.

En este sentido, añade el regulador que el valor de las criptomonedas dobla ya el de las hipotecas subprime, las de la crisis de 2008, y que siguen, además, un camino similar. Algo que a muchos parece no preocuparles.

"Invertí 1.300 euros y semanalmente he ido metiendo 10 euros más. Da miedo cuando desconoces lo que hay detrás. Yo estuve casi un año informándome y leyendo libros", cuenta Oscar.

Si pese a conocer los riesgos, al final invertimos, no debemos hacerlo con el dinero que necesitamos para vivir. "Que no sea un dinero que necesites en tu día a día", aconseja Marta Echarri, directora general del Banco N26, porque no deja de ser un activo que sube y baja con facilidad.