¿Dónde vas a comprar estas navidades? ¿Planeas meterte en un Centro Comercial abarrotado? Seguramente, a la segunda pregunta habrás respondido que no. Esta imagen no nos seduce en plena pandemia.

Según un estudio de Google, el 74% de los encuestados comenzará las compras navideñas con mayor anticipación para evitar aglomeraciones. Cambiaremos el deambular por las tiendas por el deambular por la web, buscando ese 'je ne sais quoi' que deje a los nuestros boquiabiertos. Manuel Echanove, analista de datos de Google España, explica en el siguiente vídeo cómo son los nuevos hábitos de compra que hemos adquirido debido a la pandemia.

Compraremos más por internet para estar seguros frente al virus. Pero es importante mantenerse seguro también en el mundo digital. Ya sabes, de los virus digitales.

Primer paso: configura bien tu dispositivo

Tiene que estar actualizado y con un antivirus instalado. Toda precaución es poca. Vigila además que las apps que te descargas provengan de una web segura. ¡Ah! Y evita comprar desde una red pública. En ellas estás mucho más expuesto.

Quizá con estos consejos, si no estás habituado a las compras digitales, te sigan quedando dudas. Es normal. Existe un número de teléfono, el 017, en el que te ayudarán a aclararte. Corresponde al Instituto de Ciberseguridad. En su web encontrarás mucho material para leer e ir aprendiendo.

Antes de pagar... ¡lee!

En cuanto a la compra en sí es importante que sepas varias cosas. Por ejemplo, que no pierdes derechos por hacerla por internet. Las empresas online también están obligadas a dar sus datos, como el nif, la dirección... (igual que en un ticket normal). Es más, si en una web no ves los datos de la empresa que te vende el producto, ¡desconfía! También tienen que especificar si hay gastos de envío o no, los plazos de entrega…

Las web que empiezan por https// son más seguras que las que lo hacen solo por http//

Además, existe lo que se llama 'Derecho de desistimiento' (algo que no todas las tiendas te ofrecen si compras de manera presencial). Básicamente, tienes 14 días para cambiar de opinión sin dar explicaciones (NINGUNA) desde el día que recibes el pedido. Eso sí, podrías tener que hacer frente a los gastos de envío y devolución.

Y, sobre la web… obviamente las páginas oficiales de los comercios que conoces son más seguras. Pero hay varias cosas en las que es importante fijarse:

Si compras a través de una oferta jugosa que ha llegado a tu correo , vigila que la web a la que te dirige sea la de la marca oficial antes de comprar o descargarte nada.

, vigila que la web a la que te dirige sea la de la marca oficial antes de comprar o descargarte nada. Lee las opiniones . Te dan una idea de la experiencia que han tenido otros usuarios. Y lee unas cuantas, para asegurarte de que no son falsas.

. Te dan una idea de la experiencia que han tenido otros usuarios. Y lee unas cuantas, para asegurarte de que no son falsas. El importe final . Parece una perogrullada pero no lo es tanto. A veces, justo en el último paso antes de introducir los datos bancarios, se añaden "gastos de gestión" o conceptos similares que incrementan el coste final de tu compra. ¡Ojo con eso!

. Parece una perogrullada pero no lo es tanto. A veces, justo en el último paso antes de introducir los datos bancarios, se añaden "gastos de gestión" o conceptos similares que incrementan el coste final de tu compra. ¡Ojo con eso! Si es muy barato , pero que muy muy barato, igual no es verdad. Desconfía de las web que dan duros a cinco pesetas. Pueden ser falsas. Comprueba el certificado digital . Y ojo, porque a veces estas web están bien posicionadas, pueden ser de las primeras que aparecen en la búsqueda, pero eso no las convierte en fiables. Y, desde luego, si te exigen que envíes dinero en efectivo… ¡Desconfía!

, pero que muy muy barato, igual no es verdad. Desconfía de las web que dan duros a cinco pesetas. Pueden ser falsas. . Y ojo, porque a veces estas web están bien posicionadas, pueden ser de las primeras que aparecen en la búsqueda, pero eso no las convierte en fiables. Y, desde luego, si te exigen que envíes dinero en efectivo… ¡Desconfía! Muchos expertos recomiendan tener una tarjeta solo para las compras digitales . Una que uses a modo de tarjeta prepago, ingresando solo lo que te quieres gastar. Esto tiene una doble función: por un lado, te ayuda a controlar tus impulsos de consumo, y, por otro, sabes que nunca te podrán estafar una gran cifra si planificas tus gastos compra a compra.

. Una que uses a modo de tarjeta prepago, ingresando solo lo que te quieres gastar. Esto tiene una doble función: por un lado, te ayuda a controlar tus impulsos de consumo, y, por otro, sabes que nunca te podrán estafar una gran cifra si planificas tus gastos compra a compra. Presta atención a los detalles. Navega por varias secciones antes de comprar. Muchas webs pirata están mal diseñadas, no son homogéneas e incluso ponen el mismo precio a todos los artículos.

¿Y si surge un problema?

Lo suyo, siempre, en cualquier conflicto de consumo es intentar llegar a un acuerdo con el vendedor. Si eso falla, además de los recursos habituales (Direcciones Generales de Consumo de las CC.AA., asociaciones de consumidores, etc.), existe una web específica que te ayudará sobre todo a saber a quién te tienes que dirigir.

Hacer capturas de pantalla de todo el proceso de compra por si llega el momento de reclamar

Generalmente son procesos que exigen tenacidad. No te rindas.Una buena idea cuando compras en una web nueva es ir haciendo capturas de todo el proceso. Si sale bien, las borra y si no, al menos tienes pruebas. Además, guardar los mails y demás justificantes te puede ayudar.