Black Friday 2025: Fechas y recopilación de los mejores chollos de este año

El Black Friday 2025 en España se posiciona como una de las citas más esperadas del año, especialmente en el sector turístico, donde el Black Friday Hoteles ha demostrado ser la oportunidad de ahorro más tangible y estratégica para quienes buscan planificar sus vacaciones con antelación. Este año, las ofertas permiten avanzar decisiones clave, asegurar disponibilidad y acceder a precios irrepetibles que no volverán a surgir una vez finalizada la campaña.

¿Qué es Black Friday y cuándo es en 2025?

El Black Friday se ha convertido en el momento más decisivo del año para reservar servicios y productos estratégicos. No es solamente la compra barata, también la inteligente, aprovechando las ofertas para poderte hacer con tu viaje soñado a un precio inmejorable y en la fecha que deseas.

La fecha oficial del Black Friday 2025 es el viernes 28 de noviembre. Sin embargo, en hoteles Meliá la ventana promocional será del 21 al 30 de noviembre, lo que amplía considerablemente las posibilidades de reserva estratégica.

Las tendencias indican una clara anticipación en la toma de decisiones. Quienes actúan rápido acceden a las mejores tarifas y a la máxima disponibilidad. La urgencia este año no es una táctica, sino una necesidad real ante la alta demanda proyectada para 2026.

Ranking definitivo: los mejores chollos del Black Friday 2025

Consulta la siguiente imagen y empieza a soñar con tus vacaciones reservando al mejor precio del año:

Oferta del 45% en el Black Friday de Meliá Hotels

Inspírate con esta escapada y descubre cómo reservar tus próximas vacaciones aprovechando el máximo descuento de Black Friday.

Black Friday en hoteles: la campaña estrella de Meliá

Entre todas las categorías del Black Friday, el alojamiento destaca como la que ofrece el mayor ahorro real, especialmente para quienes desean garantizar vacaciones en 2026 sin depender de la disponibilidad de última hora. La campaña de Meliá será el eje central del Black Friday 2025, con promociones activas del 21 al 30 de noviembre y descuentos de hasta 45% en hoteles seleccionados.

En esta campaña, podrás reservar de manera más barata y con todas las garantías a través de sus plataformas digitales. Para ello, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Busca tu destino y fechas: explora la localización ideal para tu escapada y selecciona el momento del viaje.

2. Selecciona la tarifa Black Friday: identifica la opción señalada específicamente para la campaña y comprueba que incluya la promoción de hasta 45%.

3. Aplica la oferta de hasta 45%

4. Realiza el pago seguro y recibe confirmación inmediata: todo el proceso se realiza online, con garantía de seguridad y confirmación instantánea.

Para llevarlo a cabo de manera satisfactoria es importante estar seguro del descuento que vamos a aprovechar, eligiendo la fecha que queramos. Para ello, hemos de ser rápidos y ágiles. Cuanto antes reservemos más posibilidades tendremos de dar con el momento perfecto. No arriesgues y aprovecha esta oportunidad antes de que sea tarde.

Chollos genéricos por tipología: tecnología, telefonía, hogar

Tecnología y electrónica : los consumidores suelen adelantar compras importantes en esta categoría: televisores, portátiles, móviles, gadgets de gaming y wearables. Lo más recomendable es identificar el descuento real y no comprar por impulso. Analizar el precio histórico y comprobar garantías será clave.

: los consumidores suelen adelantar compras importantes en esta categoría: televisores, portátiles, móviles, gadgets de gaming y wearables. Lo más recomendable es identificar el descuento real y no comprar por impulso. Analizar el precio histórico y comprobar garantías será clave. Telefonía : las tarifas combinadas y la expansión de la eSIM son uno de los focos principales. También crece el interés por maximizar conectividad y movilidad, especialmente en perfiles profesionales o familiares. Revisar condiciones antes de contratar es esencial.

: las tarifas combinadas y la expansión de la eSIM son uno de los focos principales. También crece el interés por maximizar conectividad y movilidad, especialmente en perfiles profesionales o familiares. Revisar condiciones antes de contratar es esencial. Hogar: electrodomésticos, robots de cocina, domótica y sistemas enfocados en eficiencia energética serán protagonistas. Se recomienda comparar costes de mantenimiento, consumo y durabilidad antes de decidir la compra. La elección informada garantiza una inversión sólida a largo plazo.

Preguntas clave sobre Black Friday 2025

¿Cuándo empieza y termina el Black Friday hotelero? Del 21 al 30 de noviembre en la campaña Meliá.

¿Cómo aplicar el descuento de hasta 45% en Meliá? Seleccionando la tarifa Black Friday y completando la reserva online.

¿Puedo reservar vacaciones para cualquier fecha en 2026? Sí, siempre que el calendario muestre disponibilidad en el momento de aplicar la tarifa Black Friday.

¿La compra es segura? ¿Qué garantías se aplican al pago? El proceso de pago es totalmente seguro y con confirmación inmediata. Según condiciones, puede haber derecho a cambios o cancelaciones.

¿Qué pasa si se agotan las plazas en mi destino? Las plazas son limitadas: una vez agotadas, los precios suben y la oferta no se puede aplicar.

¿Diferencias entre comprar online y en oficinas físicas? Online suele ofrecer mayor rapidez y disponibilidad. Las oficinas funcionan como apoyo complementario, pero la oferta digital suele ser más competitiva.

¿Cómo detectar las mejores oportunidades y evitar trampas? Revisar condiciones, precio final y garantías. Descartar descuentos excesivamente vagos o sin confirmación inmediata.

¿Qué es el Cyber Monday y cómo se relaciona con las campañas hoteleras? Es la extensión digital del Black Friday y puede prolongar oportunidades en algunos servicios, pero no garantiza mantener el hasta 45%.

¿La oferta de hasta 45% se mantiene estable o varía durante la campaña? Puede variar. Lo ideal es reservar durante los primeros días para asegurar la tarifa más baja.

¿Sirve la promoción para todos los hoteles o tiene excepciones? Aplica solo a hoteles seleccionados. La disponibilidad se muestra directamente al elegir fechas y destino.

¿Hasta cuándo puedo reservar al mejor precio? Hasta el 30 de noviembre, incluida la noche de cierre.

¿Qué restricciones de fechas existen para viajar aprovechando el HASTA 45%? Dependerá de la disponibilidad del calendario del hotel en el momento de la reserva. Si estás pensando en una escapada especial —por ejemplo, hoteles con todo incluido— este Black Friday puede ser el momento definitivo para asegurar la mejor tarifa del año con antelación y sin compromisos. Aprovecha una oportunidad única para programar unas vacaciones inolvidables.