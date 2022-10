Penélope Cruz o Bill Gate son algunos de los famosos que se han pronunciado a favor de un aumento del impuesto a las grandes riquezas. Unas voces a las que ahora se ha sumado el consejero delegado de Shell, Ben Van Beurden.

El CEO de una de las mayores petroleras del mundo se ha mostrado tajante sobre este tema durante su participación en el Energy Intelligence Forum. "Creo que la intervención de los gobiernos debería centrarse en proteger a los más pobres, lo que significa que pidan a gente como nosotros que paguemos más y creo que tenemos que aceptarlo", ha indicado.

Esta es una excepción entre los dirigentes de las principales energéticas del mundo. Una rareza a la que no estamos acostumbrados en España, donde los banqueros cuestionan el impuesto a la banca.

Una opinión que comparte con otros famosos como el hombre más rico del planeta, Bill Gates que ha reconocido que hay que "coger una mayor parte a la gente que le va bien".

Sin embargo, existen otras voces que sí que apoyan elevar la presión fiscal a los que más ganas. Este es el caso, por ejemplo, de Penélope Cruz, que no dudó en asegurar que eso sería "lo más lógico".

Aunque también existen aquellos empresarios, como el fundador de Jazztel que amenaza con irse del país empujado por el Impuesto de Solidaridad. "Si me ponen un impuesto al Patrimonio que en 10 años me sacan el 35% de mis ahorros, me voy a tener que ir", asegura Martín Varavsky.

El inversor financiero, Warren Buffett se hizo célebre por reconocer que pagaba menos que su secretaria. "Los ricos pagamos menos impuestos". Algo que se explica porque tributan más las rentas que el patrimonio o algunas inversiones.

Carlos Cruzado, presidente de Gestha, desvela por qué ocurre esto. "No se graban por igual los rendimientos del trabajo actividades económicas que los de capital. Así, hay multimillonarios que no declaran renta, pero sí inversiones, a veces con pérdidas, que no tributan en la misma medida"

Estrategias que se aprovechan de los recovecos legales para eludir, que no evadir, impuestos.