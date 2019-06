Arranca MABS 2019, el evento de referencia para directivos que buscan una nueva forma de hacer negocios y gestionar equipos

MABS, el evento de management más relevante de España dirigido a directivos con la participación de figuras de éxito a nivel internacional, inicia la cuenta atrás para la celebración de su quinta edición. En junio de 2015, en el año de su 25º aniversario y en un momento crucial para el futuro de España y del mundo, ATRESMEDIA trasladó su apuesta por la calidad al mundo de la empresa para conocer las claves en el Management del futuro de la mano de las figuras más relevantes de los negocios de todo el mundo, un evento único orientado a crear valor para las marcas participantes y asistentes y ofrecer las claves para la gestión y la toma de decisiones, así como generar una oportunidad única de networking.

Este año, el foro se consolida con su quinta edición. Bajo el título de GENERACCIÓN MABS, la convocatoria de 2019 enfatiza la capacidad para generar acción entre los directivos que buscan una nueva forma de hacer negocios y gestionar equipos. El evento volverá a celebrarse en el IFEMA Palacio Municipal de Madrid, los próximos 5 y 6 de junio. Las inscripciones están ya abiertas en generamabs.com.

La presentación de MABS2019, ha tenido lugar esta mañana en una rueda de prensa a la que han asistido Pablo López-Barajas, director de MABS; Rafael Alférez, director de Marketing de KIA; José Ángel Preciados, director de Ilunion Hotels, y la participación de dos de los ponentes de este año: el escritor, economista y conferenciante Álex Rovira, autor del bestseller ‘La buena suerte’, y el paleontólogo Ignacio Martínez Mendizábal, Premio Príncipe de Asturias en 1997 junto a Juan Luis Arsuaga.

El director de MABS, Pablo López-Barajas, ha destacado la idoneidad de la celebración de este congreso, por quinto año consecutivo, en un “momento en el que estamos viviendo la constitución de gobiernos a nivel nacional, autonómico, municipal y europeo”, ya que la cita contará con voces de referencia en el campo de la sociopolítica, con el exministro Carlos Solchaga; la economía, con la experta en Brexit, consultora de empresas y asesora financiera del presidente George Bush, Philippa Malmgren; o la estrategia, con Antonio Nieto-Rodríguez, líder mundial en la gestión de proyectos y la implementación de negocios.

López-Barajas ha cedido la palabra a Ignacio Martínez-Mendizábal preguntándole cómo ha sido la evolución humana en paralelo a la revolución empresarial que vivimos, a lo que el paleontólogo ha respondido que: “la evolución biológica va muy lenta, pero lo que va a una velocidad inimaginable es la evolución cultural”. Martínez-Mendizábal ha recordado que Darwin ya decía que “la adaptación nos ha permitido ser la especie dominante del futuro”, por lo que -ha señalado- “somos las únicas criaturas del futuro, soñamos con el futuro y nuestra actividad está enfocada al futuro”. El especialista en el campo de la Evolución Humana ha señalado dos características fundamentales que nos diferencian de otras especies y compartimos como seres humanos: “que lo que hacemos lo hacemos en común y que los valores son más importantes que los genes”.

El paleontólogo ha añadido al respecto que “las personas formamos parte de una carrera de relevos y queremos que nuestras generaciones den el paso a la siguiente de forma mejorada. Trabajamos para los que vienen y en este camino es muy importante pronunciar palabras que, si no se dicen, desaparecen, como el amor, no el que se refiere al aspecto sentimental, sino al amor entre compañeros, a la forma de actuar, de trabajar…”

VISIÓN TRANSVERSAL

Sobre este punto se ha mostrado de acuerdo Álex Rovira, autor con más de 9 millones de libros vendidos y traducidos a más de 40 idiomas, al asegurar que “liderar es servir y tiene mucho que ver con la conjugación del verbo amar y esto hace alusión a tres cosas: la voluntad de comprender la singularidad del ser, sea el cliente, el equipo o la tribu. Si no hay voluntad de comprender no hay un liderazgo adaptativo, la consciencia es muy importante. Amar es cuidar, es una acción, no tiene sentido proclamarlo si no hay una acción coherente, no prediques, tu equipo o tu hijo te está mirando… En realidad, el talento son valores en acción. Y amar es inspirar para poder crear nuevas realidades objetivas y nuevos sentidos subjetivos. Si un líder es capaz de conjugar las tres dimensiones entonces el lema es ‘el futuro no es inevitable, es inventable’ y es inventable desde el talento que moviliza los valores hacia una transformación donde el yo pase al nosotros”.

Por su parte, Rafael Alférez, director de Marketing de KIA, ha considerado en este sentido que “el cambio es inevitable, el liderazgo tiene que ver con la actitud: liderar y adaptarte o crearlo y promoverlo tú”.

Por eso es tan importante “la reflexión interdisciplinar que plantea el MABS”, ha subrayado Rovira, “porque para la acción es necesaria la visión desde el emprendimiento, la antropología, la medicina, la economía, la visión transversal, porque solo desde una consciencia sistémica podemos ganar mucha potencia a la hora de crear las circunstancia para un mundo mejor”. “Efectivamente, cuando programamos el MABS tenemos en cuenta esta visión global y por eso es importante asistir a las dos jornadas porque todas las disciplinas están unidas”, ha añadido López-Barajas.

Finalmente, ha cerrado la presentación José Ángel Preciados, director de Ilunion Hotels, que ha calificado MABS como un “punto de desconexión y aprendizaje tremendo para cualquiera que tenga afán de conocer y escuchar a gente increíble”.

También ha querido subrayar que su compañía, perteneciente a la institución del Grupo Social Once, “lleva los valores en su ADN, respiramos en el ambiente, no unos valores adquiridos, sino que los llevamos dentro. Y en esos valores está el intentar cumplir lo sueños de gente con muchísimas limitaciones y dificultades. Nuestros equipos están formados por auténticos gladiadores de la supervivencia que desde que nacen o se levantan hacen un esfuerzo tremendo por demostrar de lo que son capaces y en un sector altamente competitivo”.

Los ponentes de 2019

Además de Álex Rovira e Ignacio Martínez Mendizábal, MABS 2019 contará con la participación del vocalista de Iron Maiden y también piloto de avión y emprendedor de éxito Bruce Dickinson; el economista, político español y exministro socialista Carlos Solchaga; el líder mundial en gestión de proyectos e implementación de estrategias Antonio Nieto-Rodríguez; la experta en el Brexit y presentadora habitual invitada en CNBC, BBC, Bloomberg y Sky News Philippa Malmgren; el arquitecto y director del grupo City Science en el MIT Media Lab y experto en ciudades del futuro Kent Larson; la escritora y pionera internacional en el análisis del talento y el impacto del miedo en las organizaciones y en las personas Pilar Jericó; el experto en tecnologías exponenciales y fundador de la Singularity UniversityU The Netherlands Yuri Van Geest; el exjugador de rugby, empresario, productor, presentador de televisión uruguayo y superviviente de la tragedia de los Andes Nando Parrado; la consultora, conferenciante y experta publicitaria Nicole Yershon; el tenor internacional, José Manuel Zapata y el joven emprendedor, creador de eyeOS (adquirida por Teléfonica), nombrado Innovador del Año en 2011 por la publicación del MIT TR-35 Pau Garcia-Milà.

El año pasado, el balance de MABS se cerró con más de 1.200 asistentes en cada una de sus dos jornadas, 12 ponencias inspiracionales, miles de oportunidades de networking, 680 empresas conectadas en un mismo foro y 15 marcas patrocinadoras y colaboradoras.

MABS, evento sostenible

El evento de management más relevante de España continúa con su compromiso, por segundo año consecutivo, de ser responsable con el medio ambiente y con su preocupación por cuidar el planeta. De la mano de Good Grace Economy (GGE), se van a calcular y a compensar las emisiones de CO2 generadas durante el mismo.

Así, GGE calculará las emisiones asociadas al consumo energético del IFEMA Palacio Municipal, donde tendrá lugar el evento: las emisiones producidas por los desplazamientos de los asistentes, las generadas por las estancias de hotel de los participantes y las asociadas a la utilización de materias primas, comida y bebida.

Una vez que se conozca el resultado y se analice cuáles han sido los principales focos de emisión, se darán pautas para intentar reducir las emisiones para el año siguiente. Cuando no se puede reducir más procedemos a la compensación de dichas emisiones con un proyecto avalado por Naciones Unidas y alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).