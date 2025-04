Declaración de la Renta 2024/2025 | Cómo obtener el borrador, quién está obligado a presentarla, resultado positivo...

El acuerdo consiste en introducir una deducción en la cuota del IRPF que haría que los asalariados que cobran el SMI o menos no tributen el IRPF en 2025. Ahora, ese 20% de perceptores podrán beneficiarse de esa deducción, pero si el SMI sigue subiendo , y desde Hacienda indican a laSexta que va a seguir subiendo, en el siguiente tramo ya no se va a poder beneficiar nadie de ese tipo de deducciones. Es decir, por ahora solo se va a aplicar durante es año. Por tanto, el acuerdo es temporal. Lo que ocurra en 2026 habrá que negociarlo.

El Gobierno ha decidido no obligar a los perceptores de la prestación por desempleo a presentar la declaración de la renta del año 2024, que en principio se tendría que presentar, aplazando esta exigencia recogida en la reforma del subsidio por desempleo. En una instrucción publicada por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) sobre la aplicación de la obligación de presentar la declaración del IRPF por personas solicitantes y beneficiarias del paro . El Ejecutivo ha tenido en cuenta que la norma entró en vigor en noviembre de 2024, por lo que durante los 10 primeros meses del año fiscal no habría existido esta obligación.

Eso sí, los usuarios tienen que tener unos requisitos para ser 'controlados': que un mismo usuario haga más de 30 operaciones al año o ingrese más de 2.000 euros . También vigilará las ganancias derivadas del alquiler temporal de viviendas y de vehículos entre particulares, independientemente de la cuantía. "Ya no habrá ni siquiera la tentación de no declarar estas operaciones, porque estas personas van a ser requeridas en el caso de que no declaren estas cantidades ", explica a laSexta José María Molliendo, portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda.

¿Cómo funciona el simulador de la renta?

El simulador de la AEAT en el que puedes jugar a ver cómo te sale la declaración de la Renta 2024-2025 es Renta Web Open, que es una versión abierta de la página en la que se hacen los trámites oficiales relacionados con la presentación del IRPF. Es decir, por un lado está la página Renta Web, desde donde, una vez que empieza la campaña se podrá acceder a tramitar el borrador o declaración. Y por otro lado está Renta Web Open, que funciona como un simulador y es accesible en cualquier momento.

Renta Web Open no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales. Para ir creando tu simulacro solo debes introducir la información y así simular tu declaración de IRPF. Eso sí, es muy importante que tengas en cuenta que, aunque Renta Web Open te dejará imprimir o guardar en PDF la vista previa de la declaración, este documento no es válido para su presentación. Tampoco se puede presentar la declaración desde el simulador.

