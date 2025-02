Así funciona el simulador de la renta 2024-2025 para calcular el resultado de tu declaración

Cada año, de abril a junio, hay personas angustiadas por un trámite tan tedioso como necesario: presentar la declaración de la Renta. Lo primero es tener claras las fechas clave, los plazos en los que puedes empezar a presentar el IRPF y a pedir cita para que los técnicos de la Agencia Tributaria te ayuden a confeccionarla si lo necesitas.

La mayoría de los contribuyentes presentan su declaración por internet, pero, aunque el proceso es sencillo, rellenar todas las casillas necesarias para elaborar la declaración de la Renta no lo es tanto.

En este artículo te hablamos del simulador que puedes encontrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria para calcular y anticipar el resultado de la declaración de impuestos. Si no puedes esperar más para saber si la renta te saldrá a pagar o devolver, esta es tu herramienta.

Cómo funciona el simulador de la renta 2024-2025

El simulador de la AEAT en el que puedes jugar a ver cómo te sale la declaración de la Renta 2024-2025 es Renta Web Open, que es una versión abierta de la página en la que se hacen los trámites oficiales relacionados con la presentación del IRPF.

Es decir, por un lado está la página Renta Web, desde donde, una vez que empieza la campaña se podrá acceder a tramitar el borrador o declaración. Y por otro lado está Renta Web Open, que funciona como un simulador y es accesible en cualquier momento.

Renta Web Open no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales. Para ir creando tu simulacro solo debes introducir la información y así simular tu declaración de IRPF.

Eso sí, es muy importante que tengas en cuenta que, aunque Renta Web Open te dejará imprimir o guardar en PDF la vista previa de la declaración, este documento no es válido para su presentación. Tampoco se puede presentar la declaración desde el simulador.

Cómo usar el simulador de la Renta

Para usar el simulador de la declaración de la Renta, lo más importante es que tengas a mano toda la información fiscal que tengas del año anterior: ingresos, retenciones, deducciones, etc.

El simulador permite ingresar las deducciones a las que tienes derecho, como las correspondientes a vivienda habitual, donativos, planes de pensiones, y otras deducciones autonómicas o estatales. Estas deducciones pueden reducir la base imponible y, por ende, el importe del impuesto a pagar.

Una vez que cuente con todos los datos aportados, el simulador calcula automáticamente el resultado de la declaración, pero además ofrece recomendaciones personalizadas para optimizarla. Por ejemplo, puede sugerir ajustar las retenciones o aprovechar deducciones que podrías haber pasado por alto.

El simulador también es útil para detectar y corregir errores antes de presentar la declaración oficial.