¿Cuándo devuelve Hacienda el dinero de la declaración de la renta en 2025?

La campaña de la declaración de la renta del año fiscal 2024 ha comenzado el 2 de abril y aunque hay tiempo hasta el 30 de junio para presentar la liquidación de impuestos, son muchos los que prefieren hacerlo los primeros días. ¿Por qué? Por varias razones: al tener la renta presentada al inicio te olvidas el resto de la campaña y no corres el riesgo de que se te pasen los plazos; tienes más tiempo para confeccionarla con calma, revisarla y comprobar todas las deducciones de las que puedes beneficiarte para que te salga mejor... pero también porque si te sale 'a devolver', recibes antes el dinero que Hacienda te tiene que pagar. O al menos eso piensas.

La Agencia Tributaría (AEAT) espera, para esta campaña, recibir más de 24,8 millones de declaraciones, un 3,1% más que en la anterior campaña. En total, estima devolver casi 15.000 millones de euros. ¿Pero cuándo recibirán los contribuyentes? Esa es la gran pregunta.

Una vez que cada contribuyente finaliza la confección de su declaración, podrá ver si el resultado de la renta es positivo o negativo: en el caso de que sea negativo (con un símbolo 'menos' junto a la cuantía) quiere decir que será Hacienda la encargada de pagarle la cuantía en cuestión, lo que significa que durante el año fiscal de 2024, el contribuyente en cuestión pagó más impuestos de los que debería.

Para poder recibir este dinero, hay que solicitarlo a través del modelo del documento de ingreso o devolución modelo 100. Pero el tiempo que tarda Hacienda en pagar no depende ni del momento en el que se presente la declaración ni tampoco de cuándo se solicite ese dinero. O, al menos, teóricamente.

Cuánto tiempo tiene Hacienda para las devoluciones

Según explican desde su página web, la Agencia Tributaria dispone de seis meses desde que termina el plazo de presentación de las declaraciones de la renta para practicar la liquidación provisional que confirme o rectifique el importe de la devolución solicitada. Teniendo en cuenta el calendario de la renta de 2025, el último día para presentar la renta es el 30 de junio: así pues, Hacienda tiene hasta el 30 de diciembre para pagar los impuestos que debe a cada contribuyente.

¿Y espera hasta entonces para hacerlo? Lo cierto es que no: cuando se trata de cuantías no muy elevadas, lo habitual es que cada contribuyente reciba su liquidación días después de presentar la declaración. Sin embargo, si no se recibe rápido no hay razón para asustarse (ni tampoco para presentar una queja), siempre que se reciba antes del 30 de diciembre de 2025.

¿Se puede saber en qué punto está cada devolución?

Una vez presentada la declaración de la renta, a la espera de que Hacienda pague lo que le corresponde a cada uno, el contribuyente puede consultar el estado de la devolución solicitada. Esta consulta se puede realizar al acceder al expediente, a través del servicio de tramitación del borrador/declaración en Renta WEB.

En este punto puedes encontrarte con un mensaje u otro: si lo que aparece es 'Su declaración se está tramitando', significa que la declaración ha sido presentada correctamente pero aún está siendo tramitada. Es el primer paso (automático) tras su presentación, por lo que el contribuyente no debería esperar cobrar su devolución próximamente.

El siguiente estado por el que pasa la declaración se da a conocer con otro mensaje diferente: "Su declaración está siendo comprobada". Este mensaje significa que ya ha sido tramitada y el sistema está comprobando que todo está correcto; es el paso previo a la devolución de la cuantía que corresponda.

Cuando el estado de la declaración es el que se 'define' con la frase "Su declaración ha sido tramitada" es cuando sí se puede esperar recibir la cuantía correspondiente, la que aparece en el resultado de la devolución. Sin embargo, esto puede ocurrir pronto... o no. Como ya hemos mencionado previamente, Hacienda tiene más de ocho meses desde el inicio de la campaña para pagar la devolución solicitada por el contribuyente.