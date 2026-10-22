Gonzalo Bernardos, pesimista con la evolución de la cesta de la compra: "Tendremos escasez y precios para arriba"

Los detalles El economista explica que el alza de los precios se debe, principalmente, a que "cuando sube el gas, suben muchos procesos industriales", algo estrechamente relacionado con el conflicto de Irán.

En los últimos meses, el precio de los alimentos en España ha aumentado significativamente, especialmente los alimentos frescos, que en septiembre subieron un 5,8%, superando la inflación general. Gonzalo Bernardos, colaborador de Más Vale Tarde, atribuye este fenómeno al incremento del gas y la gasolina, que afecta a la economía en general. Además, señala que la sequía y las lluvias torrenciales también contribuyen a la inflación. Bernardos expresa pesimismo sobre la evolución de los precios, destacando la inestabilidad por conflictos en Ucrania e Irán como factores clave, pero exime de responsabilidad al gobierno de Pedro Sánchez.

En los últimos meses, el precio de los alimentos se ha disparado en España, especialmente en lo que respecta a los alimentos frescos, que en septiembre se incrementaron en un 5,8%, llegando a situarse por encima de la inflación general.

Gonzalo Bernardos explica que este fenómeno se debe, principalmente, a que "cuando sube el gas, suben muchos procesos industriales". "Sube la gasolina y el transporte, y eso repercute en el conjunto de la economía", augura el colaborador de Más Vale Tarde, que prevé un escenario de "escasez y precios para arriba".

El profesor de la Universidad de Barcelona detalla que "ese es un factor indiscutiblemente inflacionista, pero los propios elementos también van a subir por el aumento de la sequía y de las lluvias torrenciales".

Además, asegura no ser "nada optimista" respecto a la evolución de los precios", ya que "Donald Trump ha metido sumamente la pata atacando al régimen iraní, que no va a doblegarse así como así". No obstante, puntualiza que "no le podemos echar la culpa a Pedro Sánchez", y señala a la inestabilidad provocada por las guerras en Ucrania e Irán como factor principal.

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