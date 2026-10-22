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Los precios, disparados

Gonzalo Bernardos, pesimista con la evolución de la cesta de la compra: "Tendremos escasez y precios para arriba"

Los detalles El economista explica que el alza de los precios se debe, principalmente, a que "cuando sube el gas, suben muchos procesos industriales", algo estrechamente relacionado con el conflicto de Irán.

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En los últimos meses, el precio de los alimentos se ha disparado en España, especialmente en lo que respecta a los alimentos frescos, que en septiembre se incrementaron en un 5,8%, llegando a situarse por encima de la inflación general.

Gonzalo Bernardos explica que este fenómeno se debe, principalmente, a que "cuando sube el gas, suben muchos procesos industriales". "Sube la gasolina y el transporte, y eso repercute en el conjunto de la economía", augura el colaborador de Más Vale Tarde, que prevé un escenario de "escasez y precios para arriba".

El profesor de la Universidad de Barcelona detalla que "ese es un factor indiscutiblemente inflacionista, pero los propios elementos también van a subir por el aumento de la sequía y de las lluvias torrenciales".

Además, asegura no ser "nada optimista" respecto a la evolución de los precios", ya que "Donald Trump ha metido sumamente la pata atacando al régimen iraní, que no va a doblegarse así como así". No obstante, puntualiza que "no le podemos echar la culpa a Pedro Sánchez", y señala a la inestabilidad provocada por las guerras en Ucrania e Irán como factor principal.

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