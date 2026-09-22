"Dime en qué estabas pensando"
Zverev se sincera con Carlos Alcaraz: "Cuando eres estúpido eso ayuda"
El número 2 del mundo ha recordado junto al murciano cómo se dio cuenta de que era campeón del US Open.
A partir del 25 de septiembre, el 02 Arena de Londres acogerá la Laver Cup que enfrenta a los equipos de Europa y el Resto del Mundo.
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev serán los granes baluartes de los primeros para llevarse la victoria, y ambos ya se encuentran entrenando en suelo británico.
Durante un entrenamiento del murciano ambos se han encontrado y Carlitos no ha podido evitar preguntarle por el US Open y cómo lo ganó.
Sascha, tras ganar su servicio y el torneo, pensó que el marcador era 5-2 y se fue directo a restar hasta que pocos segundos después se percató de que era bicampeón de Grand Slam.
"Dime en qué estabas pensando. Yo estaba viéndolo en casa y me quedé flipando", le dice Alcaraz.
"No había nada en mi cabeza, cuando eres estúpido eso ayuda", replica Zverev en un discurso que de alguna manera 'compra' Carlos: "No, no digas eso, lo estuve pensando, te ayuda mucho no saber que es el último set".
"Sí, yo pensaba que el marcador era 4-1, así que no me puse nervioso, si hubiera sabido que era 5-2 me habría puesto supernervioso", zanja el alemán ante las risas del español.
🎥 حوار طريف بين ألكاراز و زفيريف أثناء الاستعداد لبطولة لايفر كب 🤣🇩🇪🇪🇸
ألكاراز : أخبرني بماذا كنت تفكر (عندما حققت لقب أمريكا و لم تكن تعلم أنه الشوط الأخير) لقد كنت أشاهد في المنزل و تعجبت
زفيريف : لم يكن هناك شيء في رأسي ، هذه فائدة أن تكون غبيا ، عندما تكون غبيا هذا يساعد… pic.twitter.com/Iu1kL3J7T5— عشاق التنس (@ArabTennis20) September 22, 2026