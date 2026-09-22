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"Dime en qué estabas pensando"

Zverev se sincera con Carlos Alcaraz: "Cuando eres estúpido eso ayuda"

El número 2 del mundo ha recordado junto al murciano cómo se dio cuenta de que era campeón del US Open.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev Carlos Alcaraz y Alexander ZverevRedes

A partir del 25 de septiembre, el 02 Arena de Londres acogerá la Laver Cup que enfrenta a los equipos de Europa y el Resto del Mundo.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev serán los granes baluartes de los primeros para llevarse la victoria, y ambos ya se encuentran entrenando en suelo británico.

Durante un entrenamiento del murciano ambos se han encontrado y Carlitos no ha podido evitar preguntarle por el US Open y cómo lo ganó.

Sascha, tras ganar su servicio y el torneo, pensó que el marcador era 5-2 y se fue directo a restar hasta que pocos segundos después se percató de que era bicampeón de Grand Slam.

"Dime en qué estabas pensando. Yo estaba viéndolo en casa y me quedé flipando", le dice Alcaraz.

"No había nada en mi cabeza, cuando eres estúpido eso ayuda", replica Zverev en un discurso que de alguna manera 'compra' Carlos: "No, no digas eso, lo estuve pensando, te ayuda mucho no saber que es el último set".

"Sí, yo pensaba que el marcador era 4-1, así que no me puse nervioso, si hubiera sabido que era 5-2 me habría puesto supernervioso", zanja el alemán ante las risas del español.

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