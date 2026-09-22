Almeida hunde la ilusión: "Casablanca tiene más opciones que Madrid para albergar la final del Mundial 2030"

El alcalde de Madrid afirma que no es "optimista" ya que no tiene "ninguna evidencia de que el Gobierno se esté moviendo".

Dónde será la final del Mundial 2030 es uno de los temas más candentes en la actualidad deportiva de nuestro país.

Hace unas semanas, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, aseguró sin titubear que el Gran Estadio Hassan II de Casablanca albergaría la final.

Días después, su homólogo en la RFEF, Rafael Louzán, afirmó que tiene plena convicción en que España será el escenario de la gran final.

Este este tira y afloja de declaraciones y afirmaciones con poco sustento ha entrado de lleno José Luis Martínez Almeida... y no para defender la candidatura del Santiago Bernabéu.

En un acto celebrado en Zaragoza, el alcalde de Madrid ha señalado que Casablanca tiene más opciones de acoger la final del Mundial 2030 que Madrid.

"No soy optimista porque considero, y esto es legítimo por parte de Marruecos y el Rey de Marruecos, que ellos quieren esa final y lógicamente ellos yo creo que están actuando a nivel político e institucional para lograr esa final", ha señalado.

De hecho, señala directamente al Ejecutivo: "Lo que yo no tengo, es ninguna prueba, ni ninguna evidencia de que el Gobierno se esté moviendo en ese mismo sentido".

"Que la final no sea en Madrid tiene que hacerse replantear si el Mundial se tiene que celebrar o no, no soy quien tiene que decirlo, pero si la final no se celebra en Madrid creo que debería haber consecuencias", ha zanjado, pidiendo que se depuren responsabilidades si la FIFA finalmente le da la final a Casablanca.